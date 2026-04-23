Έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει διεθνώς μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε στη FIFA την αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το σενάριο που διαρρέει αναφέρει ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Πάολο Ζαμπόλι, εισηγήθηκε προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, αλλά και προς τον Ντόναλντ Τραμπ, την πιθανότητα συμμετοχής της Ιταλίας στη διοργάνωση αντί του Ιράν, επικαλούμενος το ιστορικό βάρος και το κύρος των «Ατζούρι» με τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με την ιταλική κυβέρνηση να παίρνει σαφείς αποστάσεις. Ο υπουργός Οικονομικών, Τζιανκάρλο Τζιορτζιέτι, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε θεσμικά ούτε ηθικά, τονίζοντας πως η πρόκριση σε ένα Μουντιάλ πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά μέσα στο γήπεδο.

Ανάλογη στάση κρατούν και παράγοντες του ιταλικού ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση εκτός αγωνιστικών κριτηρίων θα έπληττε την αξιοπιστία της FIFA και της ίδιας της διοργάνωσης.

Σε κανονιστικό επίπεδο, η FIFA προβλέπει ότι σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας, η αντικατάσταση γίνεται από χώρα της ίδιας συνομοσπονδίας, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο σενάριο ακόμη πιο δύσκολο να υλοποιηθεί.

Προς το παρόν, το θέμα παραμένει σε επίπεδο συζήτησης και πολιτικής έντασης, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη διαδικασία ή ένδειξη ότι μπορεί να αλλάξει ο χάρτης του Μουντιάλ 2026.