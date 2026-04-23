«Όχι μία Κοβέσι, αλλά είκοσι χρειάζεται η χώρα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως η παρέμβαση της Λάουρα Κοβέσι επιβεβαιώνει όσα, όπως είπε, καταγγέλλει το κόμμα του εδώ και καιρό, μιλώντας για προσπάθεια μετατόπισης της δημόσιας συζήτησης από το «πραγματικό σκάνδαλο».

«Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε;» διερωτήθηκε, ζητώντας δήμευση περιουσιών και αυστηρές ποινές για όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς.