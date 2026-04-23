Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που έρχεται να αλλάξει ριζικά την αγορά των smartphones από το 2027 παρουσιάστηκε ως μια τομή υπέρ του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Στον πυρήνα της βρίσκεται η φιλοσοφία του «δικαιώματος στην επισκευή», μια έννοια που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βασική πρόβλεψη είναι σαφής: τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να διαθέτουν μπαταρίες που μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων εργαλείων ή τεχνικής παρέμβασης.

Πρόκειται για μια επιστροφή, σε έναν βαθμό, σε μια παλαιότερη εποχή της τεχνολογίας, όταν τα τηλέφωνα άνοιγαν με ένα απλό «κλικ» και η αλλαγή μπαταρίας ήταν υπόθεση λίγων δευτερολέπτων.

Ωστόσο, όπως συχνά συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη από τον αρχικό τίτλο.

Στο κείμενο της νομοθεσίας υπάρχει μια κρίσιμη «ρήτρα εξαίρεσης», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να παρακάμψουν την υποχρέωση για αφαιρούμενες μπαταρίες, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτον, η συσκευή πρέπει να πληροί υψηλά πρότυπα αντοχής σε νερό και σκόνη – συγκεκριμένα πιστοποίηση τουλάχιστον IP67. Δεύτερον, η μπαταρία οφείλει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης. Αν και οι όροι αυτοί φαίνονται αυστηροί, στην πράξη καλύπτονται ήδη από τα περισσότερα σύγχρονα smartphones υψηλής κατηγορίας.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης. Εταιρείες όπως η Apple, που εδώ και χρόνια επενδύουν σε «κλειστά» οικοσυστήματα και unibody σχεδιασμό, δεν φαίνεται να υποχρεώνονται ουσιαστικά να αλλάξουν φιλοσοφία.

Τα πρόσφατα μοντέλα iPhone ήδη πληρούν τις προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας μπαταρίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται με ενσωματωμένες μπαταρίες, χωρίς εύκολη πρόσβαση από τον χρήστη.

Το ίδιο ισχύει και για άλλους μεγάλους κατασκευαστές Android, οι οποίοι έχουν επενδύσει σε premium σχεδιασμό και υψηλές επιδόσεις.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο: ενώ η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει το δικαίωμα επισκευής και να μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα, η ίδια η νομοθεσία ενδέχεται να αφήνει εκτός πεδίου εφαρμογής ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.

Για τον μέσο καταναλωτή, η δυνατότητα να αλλάξει μόνος του τη μπαταρία ίσως παραμείνει περιορισμένη, ιδιαίτερα στις ακριβότερες συσκευές. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αλλαγές ενδέχεται να εμφανιστούν στις μεσαίες και χαμηλότερες κατηγορίες, όπου οι κατασκευαστές δεν θα μπορούν τόσο εύκολα να πληρούν τα αυστηρά κριτήρια εξαίρεσης.

Παρά τις αντιφάσεις, η κατεύθυνση είναι σαφής. Η Ευρώπη επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον κύκλο ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, δίνοντας έμφαση στη διάρκεια, την επισκευασιμότητα και τη βιωσιμότητα. Το βασικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι ότι η φθορά της μπαταρίας αποτελεί τον κυριότερο λόγο αντικατάστασης ενός smartphone. Αν η διάρκεια ζωής της επεκταθεί ή αν η αντικατάστασή της γίνει πιο εύκολη, τότε μειώνεται δραστικά η ανάγκη αγοράς νέας συσκευής και, κατ’ επέκταση, ο όγκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι κατασκευαστές βρίσκονται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Ο σχεδιασμός με ενσωματωμένη μπαταρία επιτρέπει λεπτότερες, πιο ανθεκτικές και πιο αποδοτικές συσκευές, με καλύτερη στεγανοποίηση και αισθητική.

Η μετάβαση σε αφαιρούμενες μπαταρίες ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης, την αντοχή και τη συνολική απόδοση των συσκευών. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις δύο πραγματικότητες, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει αμφίβολο.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση που ανοίγει ξεπερνά τα όρια της τεχνολογίας. Αγγίζει ζητήματα κατανάλωσης, περιβαλλοντικής ευθύνης και οικονομικού μοντέλου. Η Ευρώπη επιχειρεί να μεταβεί από μια κουλτούρα «γρήγορης αντικατάστασης» σε μια λογική μεγαλύτερης διάρκειας και υπευθυνότητας.

Το ερώτημα είναι αν η αγορά – και κυρίως οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί – θα ακολουθήσουν ουσιαστικά αυτή την αλλαγή ή αν θα προσαρμοστούν απλώς στα ελάχιστα απαιτούμενα, διατηρώντας το υφιστάμενο μοντέλο.

Το 2027, όταν οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ. Τότε θα φανεί αν η ευρωπαϊκή παρέμβαση μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο που σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται τα smartphones ή αν θα μείνει μια ακόμη φιλόδοξη ρύθμιση με περιορισμένη πρακτική επίδραση.