Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπδήλωσε την Πέμπτη ότι δεν αντιμετωπίζει καμία πίεση να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία με τοΙράνγια τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζοντας πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τωνΗνωμένων Πολιτειώνκαι όχι της Τεχεράνης.

«Για εκείνους τους ανθρώπους, λιγότερους σε αριθμό τώρα από ποτέ, που διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times ή παρακολουθούν ψευδείς ειδήσεις στο CNN, που πιστεύουν ότι είμαι “ανήσυχος” να τερματίσω τον πόλεμο (αν θα μπορούσατε καν να τον ονομάσετε έτσι!) με το Ιράν, λάβετε υπόψη ότι είμαι πιθανώς το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση.Είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο στον κόσμο, αλλά το Ιράν δεν έχει. Ο χρόνος τρέχει!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε εκ νέου τη στρατιωτική κατάσταση του Ιράν ως ιδιαίτερα αποδυναμωμένη, δηλώνοντας: «Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει κατεδαφιστεί, τα αντιαεροπορικά και τα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αεροστεγής και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα χειροτερεύουν. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους!».

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα γίνει αποκλειστικά με βάση τους όρους και το χρονοδιάγραμμα των ΗΠΑ. Υπογράμμισε ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο «όταν είναι κατάλληλη και καλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για «τους Συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για τον υπόλοιπο κόσμο».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για την ηγεσία του Ιράν, σημειώνοντας ότι αναμένει μια «ενιαία» πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.