Σοκ και ερωτηματικά έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός 27χρονου το βράδυ της Τετάρτης (23/4) στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς το θύμα είναι γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. και το κίνητρο της δολοφονίας άγνωστο.

Το βράδυ της Πέμπτης προσήχθη στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στη συνέχεια συνελήφθη 20χρονος ημεδαπός, ο οποίος εξετάζεται για την εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 27χρονου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος φέρεται να είναι ο νέος σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος. Ο 20χρονος φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 27χρονο λίγο πριν από το συμβάν, με το θύμα να φέρεται να του είπε «Ελα να τα ξεκαθαρίσουμε».

Ο δράστης μαζί με έναν φίλο του 18 ετών συνάντησαν το θύμα στο πάρκο Ασυρμάτου. Εκεί δράστης και θύμα διαπληκτίστηκαν, ο 18χρονος φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, ότι δεν πρόλαβε να τους σταματήσει και ο 20χρονος τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι. Στη συνέχεια ο 20χρονος με τον 18χρονο έφυγαν με όχημα και πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους, με τς οποίες κάθισαν όλοι μαζί σε ένα σπίτι.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε, ότι ο 27χρονος εκτός από το θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά, έφερε και σημάδια στο σώμα, γεγονός που προδίδει ότι πρόλαβε να παλέψει. Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το κίνητρο της ληστείας, καθώς τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως κινητό, χρήματα και μια χρυσή αλυσίδα ήταν επάνω του. Αμέσως στο «μικροσκόπιο» των ερευνών μπήκε το κινητό τηλέφωνο του θύματος, από το οποίο προφανώς προέκυψε η τηλεφωνική επικοινωνία δράστη και θύματος και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων πέριξ του πάρκου, που πιθανόν κατέγραψαν την ώρα εισόδου και την ώρα εξόδου του πιθανού δράστη στο πάρκο.

Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθησαν όλοι, ο 20χρονος για ανθρωποκτονία και ο 18χρονος και οι δύο κοπέλες για υπόθαλψη εγκληματία. Το πρωί της Παρασκευής (24/4) θα οδηγηθούν όλοι μαζί σε στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο δράστης εχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

Συγκλονίζει το «αντίο» του πατέρα στον 27χρονο γιο του

Το πρωί της Πέμπτης, με μια σπαρακτική ανάρτηση, ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αποχαιρέτησε τον 27χρονο γιο του: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε ο αξιωματικός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τα λόγια του με μια κοινή τους φωτογραφία.

H κηδεία του 27χρονου θα τελεστεί αύριο Παρασκευή (24/4) στις 11:00 το πρωί στο Κοιμητήριο του Αγίου Δημητρίου.