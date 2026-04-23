Παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Καλίτζ αποτελεί και επίσημα ο Γιώργος Δώνης. Πλέον παραμένει η ανακοίνωση της πρόσληψής του στο πάγκο της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας, την οποία θα καθοδηγήσει το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.

Η αποχώρηση του Δώνη γνωστοποιήθηκε με ευχαριστήρια ανακοίνωση της ομάδας, με την Αλ Καλίτζ να του εύχεται καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα της προπονητικής του καριέρας.

Στην θέση του Γιώργου Δώνη, τον ρόλο του προπονητή θα αναλάβει ο Γκουστάβο Πογιέτ, ο οποίος στο παρελθόν έχει προπονήσει και την Εθνική Ελλάδας, έχοντας ήδη συνεργαστεί με τους Γιώργο Μασούρα και Κώστα Φορτούνη.