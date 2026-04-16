Ο Γιώργος Δώνης έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας και, εκτός απροόπτου, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, με στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο Έλληνας προπονητής επιλέχθηκε μέσα από διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν συνολικά τρεις υποψήφιοι, με τον ίδιο να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία από την ομοσπονδία.

Saudi news account SaudiNews50 reports unconfirmed media speculation that Greek coach Giorgos Donis will replace Hervé Renard as manager of the Saudi national football team. The move is linked to recent poor results for the Green Falcons, including defeats to Egypt and Serbia, as… — A.S.P (@ronaldinho54321) April 16, 2026

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του φαίνεται πως έπαιξε η παρουσία και η δουλειά του στην Αλ-Καλίτζ, αλλά και η εμπειρία του από το ποδόσφαιρο της Μέσης Ανατολής, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως η Αλ-Ουέντα, η Αλ-Φατέχ, η Αλ-Χιλάλ και η Σάρτζα.

Ο Δώνης αναμένεται να διαδεχθεί τον Ερβέ Ρενάρ, με τη διοίκηση να προχωρά σε αλλαγή μετά τις τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας σε φιλικές αναμετρήσεις. Στόχος της ομοσπονδίας είναι να φέρει σταθερότητα, πειθαρχία και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα ενόψει της τελικής φάσης του Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.