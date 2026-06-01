Η Μέτε Φρεντέρικσεν, ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι, επήλθε συμφωνία με κεντρώα και αριστερά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη συνέχιση της παραμονής της στην εξουσία, εν μέσω της κρίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.

Με τη συμφωνία για τη συγκρότηση κυβέρνησης μειοψηφίας, η Φρεντέρικσεν εξασφαλίζει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην πρωθυπουργία. Παράλληλα, μπαίνει τέλος σε μήνες πολιτικής αβεβαιότητας που ακολούθησαν τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες δώδεκα κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο κοινοβούλιο.