Σε έναν εξαιρετικά περίπλοκο διπλωματικό και στρατιωτικό λαβύρινθο έχουν εγκλωβιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν στείλει σήματα πως επιθυμούν να αποφύγουν την επιστροφή στον ολοκληρωτικό πόλεμο—ο οποίος τελεί υπό καθεστώς εύθραυστης εκεχειρίας—το χάσμα μεταξύ τους παραμένει τεράστιο, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία με παρατεταμένη ασφυξία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του αναλυτή του BBC, Τζέρεμι Μπόουεν, οι συνεχιζόμενες εκατέρωθεν στρατιωτικές ανταλλαγές πληγμάτων δεν έχουν καταφέρει, μέχρι στιγμής, να τινάξουν στον αέρα τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ.

Ωστόσο, η κατάσταση θυμίζει πυριτιδαποθήκη. Οι αμερικανικές αεροναυτικές δυνάμεις παραμένουν σε απόσταση βολής από το Ιράν για να ασκήσουν πίεση, την ώρα που η Τεχεράνη διατηρεί τα στρατεύματά της σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας, αξιοποιώντας την παύση των εχθροπραξιών για να αναδιοργανωθεί και να επιδιορθώσει τις ζημιές που υπέστη από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παρέμβαση Τραμπ για Λίβανο

Η ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση έγινε ακόμη πιο πιεστική μετά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη προσωπικά.

Σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τη βαθύτερη ισραηλινή εισβολή των τελευταίων 25 ετών, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε μια κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ παράλληλα ήρθε σε επαφή με τη Χεζμπολάχ μέσω διαμεσολαβητών.

«Ελεύθερη Βηρυτός»

Ο Τραμπ διαμήνυσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να «ρίξουν τους τόνους», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει προέλαση των ισραηλινών στρατευμάτων προς τη Βηρυτό και ότι όσες δυνάμεις κινούνταν προς τα εκεί έχουν ήδη διαταχθεί να επιστρέψουν.

Κατά τον Τραμπ, η Χεζμπολάχ συμφώνησε επίσης να σταματήσει κάθε είδους πυρά, με τη δέσμευση για αμοιβαία παύση των επιθέσεων.

Ωστόσο, η εύθραυστη αυτή παρέμβαση δοκιμάστηκε αμέσως στην πράξη, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση από έναν λάθος υπολογισμό.

Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι

Λίγα μόλις λεπτά μετά το αισιόδοξο μήνυμα του Τραμπ, το Ισραήλ εντόπισε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από τον Λίβανο, σημαίνοντας συναγερμό στα βόρεια εδάφη του και στην περιοχή της Χάιφα.

Σε απάντηση, η ισραηλινή κυβέρνηση και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, διέταξαν αμέσως αεροπορικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού (Νταχίγιε), κάνοντας λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την οργάνωση.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, καθώς η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε μόνιμη συμφωνία για τη δική της ανακωχή με τις ΗΠΑ πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου.

Παύση διαπραγματεύσεων

Και το έδειξε ανακοινώνοντας την παύση των έμμεσων διαπραγματεύσεων επί του μνημονίου κατανόησης, κάτι που ο Τραμπ φάνηκε να μην αποδέχεται

Το μεγάλο αγκάθι για τον Λευκό Οίκο παραμένει ο οικονομικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έκλεισε μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σήμερα, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό πλοίων καταφέρεται να διέλθει, και ο πλανήτης στερείται το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Καταστροφή για την οικονομία

Η παράταση αυτού του αποκλεισμού αποτελεί καταστροφή για την παγκόσμια οικονομία, καθώς, παρά την ενεργειακή ανεξαρτησία των ΗΠΑ, οι τιμές της βενζίνης στην αμερικανική αγορά καθορίζονται άμεσα από τις διεθνείς τιμές του αργού.

Αυτή η πραγματικότητα φέρνει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δεινή θέση, εγκλωβισμένο στις συνέπειες ενός πολέμου που ξεκίνησε υποθέτοντας ότι η νίκη θα ήταν εύκολη.

Χρειάζεται απεγνωσμένα το άνοιγμα των Στενών, καθώς ο πόλεμος είναι εξαιρετικά μη δημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Όμως, οι παραχωρήσεις που απαιτεί η Τεχεράνη για να «ανοίξει τη στρόφιγγα»—όπως η άρση των κυρώσεων και η αποδέσμευση πόρων—συναντούν τις σφοδρές αντιδράσεις των «γερακιών» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.