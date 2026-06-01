Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τη νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών.

Αν και ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης επιχείρησε να προβάλει τον ισχυρισμό της νόμιμης άμυνας, η απουσία αμυντικών τραυμάτων στο σώμα του ανατρέπει πλήρως το αφήγημά του και οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η σκηνή του εγκλήματος σκηνοθετήθηκε.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κρεβάτι να τον απειλεί με μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι αμύνθηκε σε μια στιγμή έντασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηελοπτικού σταθμού ANT1, οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο 41χρονος δεν φέρει το παραμικρό τραύμα που να υποδηλώνει συμπλοκή.

Αντίθετα, η εύρεση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος ενισχύει την εκτίμηση ότι ο δράστης τοποθέτησε το όπλο εκεί μετά τον φόνο, προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι απεγνωσμένες κραυγές της 39χρονης για βοήθεια κινητοποίησαν τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Παρά την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την άτυχη γυναίκα ήδη νεκρή στο πάτωμα του υπνοδωματίου και τον σύζυγό της με ίχνη αίματος στα ρούχα του. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και φροντίδας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού.

Αν και στην τοπική κοινωνία ο 41χρονος φρόντιζε να δείχνει ένα προφίλ στοργικού συζύγου, οι μαρτυρίες των γειτόνων αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα γεμάτη συχνούς και έντονους καυγάδες, οι οποίοι είχαν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα.

Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως συνδέεται με την παθολογική ζήλεια του δράστη, αλλά και με την απόφαση της 39χρονης να ζητήσει διαζύγιο, μια πρόθεση που είχε εκφράσει στο περιβάλλον της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στις αστυνομικές αρχές.