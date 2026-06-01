Η απώλεια του Μάριου Οικονόμου προκάλεσε θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου, με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους.

Ανάμεσά τους και ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή του μέσω story στο Instagram, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε συνεργαστεί με τον Οικονόμου στην ΑΕΚ, με τον Έλληνα αμυντικό να καταγράφει συμμετοχές υπό τις οδηγίες του κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στην ομάδα.

Το μήνυμα του Χιμένεθ προστέθηκε στα πολλά που έχουν δημοσιευτεί τις τελευταίες ώρες από ανθρώπους και συλλόγους που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του 33χρονου.