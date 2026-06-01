“Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου. Μεγάλη απώλεια. Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου και την οικογένειά σου“, έγραψε ο Μανόλο Χιμένεθ σε ανάρτησή του.
Την Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα
Το τελευταίο αντίο στον Μάριο Οικονόμου θα πουν την Τρίτη (02/06), με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στα Ιωάννινα στις 17:00. Ο θάνατος του 33χρονου πρώην διεθνούς αμυντικού έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο, με συγγενείς, φίλους, ανθρώπους του ποδοσφαίρου αλλά και πολίτες που επιθυμούν να παρευρεθούν να έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν […]
Συνεχίζει την απεργία ο Τζέιμς: Δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών για την ομάδα του Πριγκιπάτου
Η κατάσταση στην Μονακό παραμένει τεταμένη, καθώς ο Μάικ Τζέιμς δεν θα συμμετάσχει ούτε στο Game 1 των ημιτελικών της γαλλικής λίγκας απέναντι στη Ναντέρ. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ήδη απουσιάσει από το Game 2 της σειράς των προημιτελικών κόντρα στη Μπουργκ, αφήνοντας τη Μονακό με περιορισμένο ρόστερ και σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του αγώνα. […]
UEFA για Οικονόμου: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον γνώριζαν»
Με ανάρτησή της στα social media, η UEFA αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον πρόωρο χαμό του και στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους του. Στην αναφορά της, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στάθηκε στη διαδρομή του διεθνούς αμυντικού με την Ελλάδα, αλλά και στη σημαντική παρουσία του στα ιταλικά […]
Ίντερ: Ο Ντιμάρκο γιόρτασε το ρεκόρ των ασίστ του στην Serie A με την κυκλοφορία μίνι videogame
Μια εντυπωσιακή χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Φεντερίκο Ντιμάρκο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της Ίντερ προς την κατάκτηση του 21ου σκουντέτο και του 10ου Κόπα Ιτάλια, συνδυάζοντας ομαδικές επιτυχίες με ατομική διάκριση. Ο Ιταλός αριστερός μπακ κατέγραψε 18 ασίστ στη Serie A, επίδοση – ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε και MVP […]
Η αποστολή της Παραγουάης για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Η Παραγουάη επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μετά το 2010, όταν είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, με τον Γκουστάβο Αλφάρο να ανακοινώνει την τελική 26άδα. Η «αλμπιρόχα» εξασφάλισε την πρόκρισή της τερματίζοντας στην 6η θέση των προκριματικών της Νότιας Αμερικής, παίρνοντας το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ, όπου θα συμμετάσχει σε […]