Με ανάρτησή της στα social media, η UEFA αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον πρόωρο χαμό του και στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Στην αναφορά της, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στάθηκε στη διαδρομή του διεθνούς αμυντικού με την Ελλάδα, αλλά και στη σημαντική παρουσία του στα ιταλικά γήπεδα, όπου αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Μπολόνια, η Κάλιαρι, η Σαμπντόρια, η ΣΠΑΛ και η Μπάρι.

Παράλληλα, έγινε ειδική μνεία στις συμμετοχές του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως το Champions League και το Europa League, όπου ο Οικονόμου είχε καταγράψει σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Η UEFA αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο τόσο το ελληνικό όσο και το ιταλικό ποδόσφαιρο αποχαιρέτησαν τον 33χρονο ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό που έλαβε από το σύνολο της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση της UEFA

“Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, θρηνούμε βαθύτατα για τον θάνατο του πρώην διεθνούς της Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών.

Ο Οικονόμου αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με την Εθνική Ελλάδας και είχε μια λαμπρή καριέρα στην Ιταλία με συλλόγους όπως η Μπολόνια, η Κάλιαρι, η Μπάρι, η SPAL και η Σαμπντόρια.

Επίσης, συμμετείχε τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA Europa League.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν“.