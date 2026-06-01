Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, με την ποδοσφαιρική κοινότητα να τον αποχαιρετά με συγκινητικά μηνύματα.

Ομάδες, αθλητικοί φορείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλειά του, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Η είδηση του χαμού του σκόρπισε πένθος σε ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο, ο οποίος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Ο Μάριος Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Δανίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, στην ΑΕΚ και στον Παναιτωλικό και στη Serie A φόρεσε τη φανέλα των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, Σαμπντόρια, ενώ από το 2020 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Δανία με τη φανέλα της Κοπεγχάγης.

Καλό σου ταξίδι, Μάριε…»

H ανακοίνωση της Super League

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή».

— Super League Greece (@Super_League_GR) June 1, 2026

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Θλίψη για την απώλεια του Μάριου

01/06/2026

Η οικογένεια του Παναιτωλικού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ενός ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν δύο σεζόν στην ομάδα μας. Ενός νέου ανθρώπου, που άφησε το δικό του αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του.

Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η ανάρτηση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Δεν υπάρχουν λόγια»

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ψυχή του ας βρει γαλήνη στο φως.

Καλό Ταξίδι, Μάριε».