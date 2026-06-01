Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση των τελικών της Stoiximan GBL συνεχίζεται, με το τεχνικό επιτελείο να διαχειρίζεται την κατάσταση του ρόστερ.

Οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κένεθ Φαρίντ έβγαλαν κανονικά το πρόγραμμα, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα, και υπολογίζονται κανονικά από τον Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα, οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα, με αμφότερους να κινούνται σε πιο συντηρητικούς ρυθμούς ενόψει του κρίσιμου Game 1.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου είχε επαφή με την ομάδα, σε μια περίοδο που η ένταση και η σημασία των τελικών ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο συγκέντρωσης στο στρατόπεδο των «πρασίνων».