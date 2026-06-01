Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η αποκάλυψη του Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του, επιβεβαιώνοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρή μορφή καρκίνου.

Η κατάσταση είχε γνωστοποιηθεί για πρώτη φορά στις αρχές του 2026 από την οικογένειά του, χωρίς τότε να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Μετά από αρκετούς μήνες, ο 75χρονος άλλοτε ποδοσφαιριστής και προπονητής αποφάσισε να αναφερθεί δημόσια στη δύσκολη προσωπική του μάχη, μέσα από συνέντευξή του.

Ο Κίγκαν συνέδεσε το όνομά του κυρίως με τη Λίβερπουλ, με την οποία αγωνίστηκε για έξι χρόνια κατακτώντας σημαντικούς τίτλους, ενώ άφησε έντονο αποτύπωμα και στη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, τόσο ως παίκτης όσο και αργότερα ως προπονητής.

Παράλληλα, υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Αγγλίας, με σημαντική παρουσία και 63 συμμετοχές, στις οποίες σημείωσε 21 τέρματα, αποτελώντας μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου της εποχής του.