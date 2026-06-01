Συναγερμός έχει σημάνει στις διεθνείς ναυτιλιακές αρχές μετά από σοβαρό αεροπορικό ή πυραυλικό πλήγμα που σημειώθηκε εναντίον εμπορικού σκάφους στον Περσικό Κόλπο.

Φορτηγό πλοίο, το οποίο έπλεε σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του στρατηγικής σημασίας λιμένα Ουμ Κασρ του Ιράκ, επλήγη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ισχυρότατη έκρηξη και αναζωπυρώνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στους κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον βρετανικό οργανισμό για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), το βλήμα καρφώθηκε στη δεξιά πλευρά (starboard) του πλοίου.

Παρά το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης που ακολούθησε, οι πρώτες αναφορές από το σημείο του συμβάντος είναι καθησυχαστικές, καθώς δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ το σκάφος φαίνεται να διατηρεί την πλευστότητά του.

Διαβάστε ακόμα: Ανταλλαγές μηνυμάτων και… πυραύλων: Το μακρύ καλοκαίρι μιας συμφωνίας που μοιάζει με το Γεφύρι της Άρτας

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές που παρακολουθούν την κατάσταση μέσω δορυφορικών συστημάτων επισημαίνουν ότι, έως αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ενδείξεις για θαλάσσια ρύπανση ή άμεση περιβαλλοντική επιβάρυνση των υδάτων του Κόλπου.

Panama-flagged container ship was hit near Umm Qasr, Iraq. UKMTO reports an unknown projectile hit the starboard side, causing a large explosion. Iraqi sources say it may be a mechanical fault instead. pic.twitter.com/j4uBgoJ1G2 — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Το νέο αυτό χτύπημα έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά εχθροπραξιών και ασύμμετρων επιθέσεων στην περιοχή, οι οποίες έχουν θέσει σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας τις στρατιωτικές δυνάμεις που περιπολούν στην ευρύτερη ζώνη.

Οι αναλυτές εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι το περιστατικό αυτό ενδέχεται να συνδέεται με το ευρύτερο γεωπολιτικό μπλοκάουτ και τις ναυτικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ, των συμμάχων τους και του Ιράν.

Καθώς η ταυτότητα του βλήματος και η προέλευση της επίθεσης παραμένουν αντικείμενο επείγουσας στρατιωτικής έρευνας, οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου, εξέλιξη που αναμένεται να ασκήσει νέες πιέσεις στις ήδη κλυδωνιζόμενες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.