Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιά και τον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος του πλοίου, το οποίο έφερε σημαία Βανουάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω Telegram, «μέσα στη νύκτα, ο εχθρός χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να επιτεθεί στο φορτηγό ANT που έπλεε προς την Τουρκία με φορτίο από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδησσού».

Το Πολεμικό Ναυτικό διευκρίνισε ότι «δύο μέλη του πληρώματος που τραυματίσθηκαν απομακρύνθηκαν γρήγορα από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο», χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.