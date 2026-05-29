Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν στράφηκε προς τον Σι Τζινπίνγκ στη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και άρχισε να μιλά για την αντικατάσταση ανθρωπίνων οργάνων και την κατάκτηση της αθανασίας, πολλοί θεώρησαν πως επρόκειτο για ακόμη μια ιδιαίτερη συζήτηση μεταξύ δύο ηλικιωμένων ηγετών.

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος περπατούσε δίπλα-δίπλα με τον Κινέζο ομόλογό του, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, προς την εξέδρα της Τιενανμέν, όπου παρακολούθησαν την παρέλαση μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τη συνομιλία τους για μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Στην πραγματικότητα, ο Πούτιν περιέγραφε ένα από τα πιο φιλόδοξα και δαπανηρά επιστημονικά σχέδια του Κρεμλίνου: ένα πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που στοχεύει στην επιβράδυνση της γήρανσης και την παράταση της ανθρώπινης ζωής.

Όταν η μακροζωία γίνεται κρατική στρατηγική

Στη Δύση, η αναζήτηση της μακροζωίας αποτελεί πάθος δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο Σαμ Όλτμαν και ο Πίτερ Τιλ, οι οποίοι επενδύουν ιδιωτικά τεράστια ποσά σε σχετικά προγράμματα.

Στη Ρωσία, ωστόσο, η υπόθεση έχει λάβει διαφορετική διάσταση. Ο Πούτιν την έχει μετατρέψει σε κρατική στρατηγική, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας», που ανακοινώθηκε το 2024, προβλέπει επενδύσεις ύψους 26 δισ. δολαρίων μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Επισήμως, στόχος είναι η διάσωση 175.000 ζωών.

Ανεπισήμως, όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, το σχέδιο αποτυπώνει την αγωνία μιας γενιάς Ρώσων αξιωματούχων που πλησιάζουν ή έχουν ξεπεράσει τα 70.

Οι κρατικοί επιστήμονες επικεντρώνονται σε δύο τεχνολογίες που θυμίζουν σελίδες επιστημονικής φαντασίας:

Τη βιοεκτύπωση ανθρώπινων ιστών και οργάνων μέσω τρισδιάστατων εκτυπωτών και την ξενομεταμόσχευση, δηλαδή την ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων μέσα σε ειδικά εκτρεφόμενα «μίνι γουρουνάκια» γενετικά συμβατά με τον άνθρωπο.

Ο ρόλος της γιατρού κόρης του Πούτιν και του Κοβάλτσουκ

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα έχει η κόρη του Ρώσου προέδρου, Μαρία Βορόντσοβα, ενδοκρινολόγος και επικεφαλής κρατικών προγραμμάτων γενετικής έρευνας.

Δίπλα της βρίσκεται ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, επικεφαλής του ιστορικού Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ και στενός διανοητικός συνομιλητής του Πούτιν.

Ο Κοβάλτσουκ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η επιστήμη θα καταστήσει εφικτή τη διαρκή αντικατάσταση φθαρμένων μελών του ανθρώπινου σώματος. Η αθανασία μπορεί να παραμένει μακριά, αλλά η «επιδιόρθωση του ανθρώπου» φαίνεται πλέον εφικτή, όπως ο ίδιος δηλώνει.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι μεγάλο μέρος των ρωσικών ισχυρισμών δεν συνοδεύεται από δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Αρκετοί επιστήμονες αντιμετωπίζουν τις εξαγγελίες με σκεπτικισμό, επισημαίνοντας ότι η διεθνής απομόνωση της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες συνεργασίας και έρευνας.

Κάποιοι εκτιμούν ότι οι ερευνητές λένε στον Πούτιν αυτό που θέλει να ακούσει, προκειμένου να διατηρήσουν τη κρατική χρηματοδότηση.

Ο φόβος της γήρανσης

Ο Πούτιν έχει περάσει δύο δεκαετίες καλλιεργώντας την εικόνα ενός ακούραστου ηγέτη: καβάλα σε άλογα, σε παγωμένες λίμνες της Σιβηρίας, σε αγώνες χόκεϊ ή πάνω σε μηχανές Harley-Davidson.

Ωστόσο, παραμένει ένας πολιτικός που φαίνεται να σκέφτεται διαρκώς πώς να μην γεράσει.

Γιατί, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, ο θάνατος αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος από οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση.