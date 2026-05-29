Τρόμο αλλά και δέος προκαλούν οι εικόνες από τον Καναδά, όπου τα νερά της θάλασσας σχηματίζουν μια τεράστια περιστροφική δίνη στη Βρετανική Κολομβία.

Το σπάνιο και ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο καταγράφηκε στο Devil’s Hole (Τρύπα του Διαβόλου), με τη θάλασσα να θυμίζει ρουφήχτρα που παρασύρει τα πάντα γύρω της. Οι εικόνες από το σημείο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας εντυπωσιασμό αλλά και ανησυχία.

Fast-moving water squeezed through a narrow channel created this massive swirling whirlpool at Devil’s Hole in British Columbia. The powerful currents below the surface make it as dangerous as it is mesmerizing. pic.twitter.com/XEpmDRIi8S — AccuWeather (@accuweather) May 28, 2026

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η δίνη σχηματίστηκε όταν μεγάλες ποσότητες νερού κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα μέσα από ένα στενό φυσικό πέρασμα. Η πίεση αυτή προκάλεσε ισχυρούς στροβιλισμούς τόσο στην επιφάνεια όσο και στα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, τα νερά περιστρέφονται με ορμή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα τρομακτικό φυσικό φαινόμενο. Η δύναμη της φύσης αποτυπώνεται με τρόπο που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το Devil’s Hole αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της περιοχής, καθώς τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα μπορούν να παρασύρουν οποιονδήποτε πλησιάσει πολύ κοντά στη δίνη. Όσοι, πάντως, έχουν καταφέρει να το απαθανατίσουν από ασφαλή απόσταση κάνουν λόγο για μια μοναδική εμπειρία που κόβει την ανάσα.