Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29 Μαΐου 2026) στη Λάρισα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στους Γόννους, στον δήμο Τεμπών της Λάρισας, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για απειλή προς κατοικημένες περιοχές.