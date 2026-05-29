Ισόβια κάθειρξη ήταν η ετυμηγορία του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για το έγκλημα που διέπραξε ο 39χρονος κατηγορούμενος που κάθισε απέναντί τους στο εδώλιο με θύμα την 32 χρονη σύζυγό του.

Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Οι δικαστές και οι ένορκοι έβαλαν στο ζυγό της Θέμιδας όλα τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία της δικογραφίας, αφού προηγουμένως είχαν ακούσει την απολογία του κατηγορούμενου. Και όταν έφτασε η ώρα της κρίσης , κατά πλειοψηφία το δικαστήριο με ψήφους 6 έναντι 1 κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς να του αναγνωρίσουν μάλιστα κανένα ελαφρυντικό γεγονός που καθιστούσε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μονόδρομο. Μόνο ένα μέλος του δικαστηρίου, (ένορκος) είχε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά και συγκεκριμένα να κριθεί ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Τον δρόμο που οδήγησε τελικά στην ενοχή του κατηγορούμενου είχε δείξει νωρίτερα » εισηγούμενος να απορριφθεί ο ισχυρισμός του του 39χρονου ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής, . Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει πρώτα με σφυρί τη γυναίκα, στη συνέχεια τύλιξε καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά έβαλε τη σορό της στο πατάρι. Επί μία εβδομάδα η σορός της γυναίκας παρέμενε εκεί και ο 39χρονος όλο αυτό το διάστημα παρίστανε σε συγγενείς και γνωστούς ότι η σύζυγός του ζει και έχει πάει στο εξωτερικό για να εργαστεί. Τελικά ο ίδιος έπειτα από πέντε ημέρες πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία και ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας.

«Ο κατηγορούμενος με μεγάλη ψυχική ηρεμία τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις και επιμελώς την τοποθέτησε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμώ ψυχικής όρμης, όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία. Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρίσκονταν στο πατάρι σκέφτονταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει. Ήταν προμελετημενο. Ο κατηγορούμενος είχε στη κατοχή του το σφυρί, ήταν οικοδόμος. Το θύμα δεν μπόρεσε καθόλου να αντισταθεί ούτε καν να φωνάξει. Το πρώτο πλήγμα που δέχθηκε ήταν καίριο. Δεν μπόρεσε καθόλου να αντιδράσει. Η συγγνώμη που ζήτησε ο κατηγορούμενος στην απολογία του είναι προσχηματική. Τον ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά του, δεν τον ενδιέφερε ποτέ η σύζυγός του. Αν τον ενδιέφερε με το πρώτο χτύπημα θα ειδοποιούσε στο ΕΚΑΒ» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός στην αγόρευσή του.

Όπως πρόσθεσε καταλήγοντας ο εισαγγελικός λειτουργός: «Ήταν σε καθεστώς ήρεμης ψυχικής κατάστασης όταν τέλεσε την ανθρωποκτονία. Η ομολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ήταν κυνική, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια».