Ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών εκδικάζεται στην Ελβετία, με έναν 43χρονο άνδρα να κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία. Στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «την αγαπούσε με όλη του την καρδιά» και δήλωσε ότι μετάνιωσε για τον θάνατό της.

Ο Μαρκ Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατά την απολογία του, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Προκάλεσα ανείπωτο πόνο στην οικογένειά μου. Αυτό που έκανα είναι ασυγχώρητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Τη λάτρευα και πίστευα σε ένα κοινό μέλλον». Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο θάνατός της ήταν «ατύχημα», αν και παραδέχθηκε ότι την άρπαξε από τον λαιμό.

Έδωσε χρήματα στα παιδιά του και στα πεθερικά του ως ένδειξη μεταμέλειας

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμα ότι κατέβαλε περίπου 100.000 λίρες στα δύο παιδιά τους και στους γονείς της συζύγου του ως ένδειξη μεταμέλειας, τονίζοντας πως «οι ανθρώπινες ζωές δεν αντικαθίστανται» και πως πρόκειται για μια συμβολική κίνηση.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη λόγω της αγριότητας των λεπτομερειών, εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 σε προάστιο της Βασιλείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Rieben χρησιμοποίησε εργαλεία όπως αλυσοπρίονο, μαχαίρι και κλαδευτήρι κήπου πάνω στο σώμα της Kristina Joksimovic, για να στη συνέχεια τεμαχίσει τα λείψανα της σε μπλέντερ.

Η Kristina, 38 ετών, ήταν μητέρα δύο παιδιών ηλικίας πέντε και έξι ετών. Η δίκη διεξάγεται στην πόλη Muttenz, κοντά στη Βασιλεία, και έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αποκλεισμό του κοινού από την αίθουσα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Rieben, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, εμφανίστηκε συνοδευόμενος από δύο μέλη της νομικής του ομάδας. Αφού ο πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε την κλήση περαιτέρω μαρτύρων υπεράσπισης, ο κατηγορούμενος έκανε δήλωση, εμφανίζοντας συναισθηματική συγκίνηση, και υποστήριξε ότι ο θάνατος της συζύγου του ήταν «ατύχημα», παραδεχόμενος ωστόσο ότι την έπιασε από τον λαιμό.

Τη σορό της άτυχης γυναίκας εντόπισε ο πατέρας της, όταν ανησύχησε επειδή δεν εμφανίστηκε να παραλάβει τα παιδιά της. Το δικαστήριο διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης του εγκλήματος, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

«Την αγαπούσα, ήταν αδιανόητο αυτό που έκανα»

«Έχω προκαλέσει ανείπωτο πόνο στην οικογένειά μου», είπε, «την αγαπούσα με όλη μου την καρδιά και πίστευα σε ένα κοινό μέλλον. Αυτό που έκανα είναι αδιανόητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη μου». Επιπλέον, αποκάλυψε πως έχει καταβάλει ποσό 94.218 λιρών στα παιδιά του και στους γονείς της Kristina ως ένδειξη μεταμέλειας, ζητώντας να χρησιμοποιηθεί για να φέρει «φως στη ζωή τους».

Σε ερώτηση γιατί η οικονομική αυτή προσφορά γίνεται τώρα, μετά από δύο χρόνια δικαστικής διαδικασίας, ο Rieben απάντησε πως είναι η πρώτη φορά που του δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθεί στους οικείους του θύματος και τόνισε πως η χειρονομία αυτή δεν εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου. «Οι ανθρώπινες ζωές δεν μπορούν να αντικατασταθούν, μπορώ μόνο να εκφράσω τη μετάνοιά μου.

«Θέλω να παίξω ξανά με τα παιδιά μου»

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε επίσης στη σχέση τους πριν το έγκλημα, σημειώνοντας ότι αν και υπήρχαν συχνές διαφωνίες, υπήρχε και πάθος. Είπε πως θαύμαζε τη σύζυγό του για την επιχειρηματική της επιτυχία και τις φιλοδοξίες της, ενώ αποκάλυψε ότι παρακολουθούσαν συνεδρίες ζευγαριών από το 2018, καθώς ήταν αποφασισμένοι να δουλέψουν πάνω στη σχέση τους.

Ο Rieben βρίσκεται σε απομόνωση και του επιτρέπεται να γράφει στα παιδιά του και να βλέπει τους γονείς του. «Μια μέρα θέλω να παίξω ξανά με τα παιδιά μου», είπε συγκινημένος. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει όλη την εβδομάδα, με την έκδοση της απόφασης να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου.