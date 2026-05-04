Κάθε Μάιο, όταν πλούσιοι και διάσημοι συγκεντρώνονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για το ετήσιο Met Gala, κάποιοι επιλέγουν να απουσιάσουν. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πρόσωπο που δεν μπορεί να παραστεί – όχι από επιλογή, αλλά λόγω απαγόρευσης.

Η πρόεδρος της εκδήλωσης, Anna Wintour, είχε αποκαλύψει από το 2017 ποιος είναι αυτός που δεν θα προσκληθεί ποτέ ξανά, ενώ κατά καιρούς αρκετοί διάσημοι έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους προς το λαμπερό γεγονός.

Πρόσφατα, ο Jack Schlossberg – εγγονός του John F. Kennedy και της Jackie Kennedy Onassis – έγινε το τελευταίο μέλος της υψηλής κοινωνίας που καταφέρθηκε εναντίον του Met Gala.

Ο Schlossberg δήλωσε πως αγαπά την εκδήλωση και έχει περάσει υπέροχα στο παρελθόν, ωστόσο δεν σκοπεύει να παρευρεθεί ξανά όσο «ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή». Όπως είπε σε βίντεο στο Instagram, το οποίο αργότερα διαγράφηκε: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα τέτοιο πάρτι».

Ας δούμε, λοιπόν, ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει αποκλειστεί από το Met Gala, ποιοι επέλεξαν να μη συμμετάσχουν ξανά και ποιοι έχουν καταδικάσει δημόσια τη διοργάνωση.

Donald Trump

Ο Donald Trump είναι το μοναδικό δημόσιο πρόσωπο που έχει δεχθεί απαγόρευση εισόδου στο Met Gala.

Σε εμφάνισή της το 2017 στην εκπομπή The Late Late Show with James Corden, η Anna Wintour ρωτήθηκε ποιον δεν θα προσκαλούσε ποτέ ξανά στη λαμπερή βραδιά. Χωρίς δισταγμό, απάντησε: «Donald Trump».

Tina Fey

Η Tina Fey είχε παρευρεθεί στο Met Gala το 2010, ωστόσο πέντε χρόνια αργότερα χαρακτήρισε την εκδήλωση «παρέλαση ανόητων» σε συνέντευξή της στον David Letterman. «Πήγα και τράβηξα και τον σύζυγό μου μαζί, κάτι που ακόμα μου το κρατάει», είπε χαριτολογώντας. «Όλοι είναι εκεί — αν είχες ένα εκατομμύριο χέρια, θα ήθελες να χτυπήσεις όλους όσους βρίσκονται εκεί». Η ίδια κατέληξε: «Προφανώς, δεν θα ξαναπάω ποτέ».

Jack Schlossberg

Ο Jack Schlossberg, με έντονο ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα, κάλεσε μέσω των social media σε μποϊκοτάζ του Met Gala το 2025. «Έχω πάει, πέρασα υπέροχα, αλλά φέτος, με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, δεν μπορώ να πάω με καθαρή συνείδηση», είπε σε βίντεο στο TikTok.

Lili Reinhart

Η ηθοποιός Lili Reinhart φαίνεται πως δεν θα προσκληθεί ξανά, μετά τις επικρίσεις της για τη Kim Kardashian και τη δίαιτα που ακολούθησε ώστε να φορέσει το φόρεμα της Marilyn Monroe στο Met Gala του 2022. «Να περπατάς στο κόκκινο χαλί και να λες ότι πεινάς επειδή δεν έχεις φάει υδατάνθρακες για έναν μήνα; Τόσο λάθος, σε εκατό επίπεδα», έγραψε στα social media, καλώντας τους θαυμαστές της να «σταματήσουν να υποστηρίζουν αυτούς τους επιβλαβείς διάσημους».

Zayn Malik

Ο τραγουδιστής Zayn Malik είχε εμφανιστεί στο Met Gala του 2016 με τη Gigi Hadid, όμως αργότερα δήλωσε πως δεν θα ξαναπάει. Σε συνέντευξή του στο GQ το 2018 είπε: «Θα προτιμούσα να κάθομαι σπίτι και να κάνω κάτι παραγωγικό, παρά να φοράω ακριβά ρούχα και να φωτογραφίζομαι στο κόκκινο χαλί».

Tim Gunn

Ο σχεδιαστής Tim Gunn αποκάλυψε ότι το 2016 του αφαιρέθηκε η πρόσκληση στο Met Gala, μετά από μια παλιά διαμάχη με την Anna Wintour. Είχε δηλώσει πως το πιο αξέχαστο που έχει δει στη μόδα ήταν «την Anna Wintour να τη μεταφέρουν δύο σωματοφύλακες κάτω από σκάλες», κάτι που, όπως είπε, προκάλεσε «ανοιχτό πόλεμο» μεταξύ τους.

Amy Schumer

Η κωμικός Amy Schumer έχει επίσης ασκήσει δριμεία κριτική στο Met Gala, χαρακτηρίζοντάς το «παρωδία». Σε συνέντευξή της το 2016 στον Howard Stern είπε: «Είναι άνθρωποι που προσποιούνται ότι συνομιλούν. Δεν μου αρέσει το ψεύτικο αυτό θέαμα. Είμαστε ντυμένοι σαν ηλίθιοι. Δεν με ενδιαφέρει η μόδα». Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε ξανά το 2017 και το 2022.

Demi Lovato

Η Demi Lovato ανέφερε ότι η εμπειρία της στο Met Gala του 2016 ήταν τόσο δυσάρεστη που την οδήγησε να θελήσει να πιει ξανά. Όπως είπε στο Billboard, μετά την εκδήλωση πήγε κατευθείαν σε συνάντηση των Ανώνυμων Αλκοολικών, φορώντας ακόμη τα διαμάντια της. «Ένιωσα ότι ταίριαζα περισσότερο με τους ανθρώπους εκεί, παρά με όσους βρίσκονταν στο Met Gala», εξομολογήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, επέστρεψε στην εκδήλωση το 2024.