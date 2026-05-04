Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές μετά από περιστατικό στη Λειψία, όπου αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, παρασύροντας αρχικά μία ποδηλάτισσα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Γερμανικής αστυνομίας, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 ακόμη έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Taigo και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Όπως μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Mitteldeutsche Zeitung, ένα SUV μάρκας VW εισέβαλε από την πλευρά της πλατείας Augustus στο κέντρο της πόλης και κινήθηκε μέσα στην πεζοδρομημένη ζώνη κατά μήκος της οδού Grimmaische προς την Thomaskirchhof. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν, ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά.

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόβρέθηκαν άμεσρα και σωστικά συνεργεία α στο σημείο, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία, ενώ τα καταστήματα της περιοχής έκλεισαν άμεσα. Στο κέντρο της Λειψίας έχει δημιουργηθεί επίσης κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται π.χ. σε κατάσταση σοκ και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.

Σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα απόψε οι τοπικές αρχές θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για το περιστατικό.