Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή Buongiorno και την Φαίη Σκορδά, στην οποία μίλησε μεταξύ άλλων για τον επόμενο κύκλο του GNTM και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό και για την κριτική που έχει κάνει στο παρελθόν για πρόσωπα όπως η Μαρίνα Σταυράκη, αλλά και η Άννα Βίσση.

«Επτά δεκαετίες είμαι στο… πάλκο. Πέταξα την πιπίλα νωρίς, γιατί δεν είχα θήκη να την βάλω», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς για την καριέρα του. Φέτος θα τον δούμε στο GNTM μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ αποκάλυψε πως θα κάνει ένα μικρό πέρασμα από τη σειρά Emily in Paris. «Νομίζω θα είναι μαζί μας και η Μπέττυ Μαγγίρα. Το GNTM είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα, είναι 12ωρα τα γυρίσματα. Στο bootcamp μπορεί να είναι και 20 ώρες. Είπα πως εμείς πρέπει να έχουμε αγόρια και κορίτσια που να είναι η σημερινή πνοή της μόδας. Το φορμάτ είναι παλιακό», είπε.

Στη συνέχεια οι δηλώσεις του έγιναν πιο καυστικές, με τον ίδιο να δηλώνει σχετικά με τον πρόσφατο κύκλο: «Αν ήμασταν τρία αγόρια, αδερφάρες τρελές, και παίρναμε τα hates θα ήταν κάτι. Τώρα που είμαστε έτσι σοβαροί όπως ήμασταν, δεν αρέσει στον κόσμο αυτό». Παράλληλα αναφέρθηκε στις δύο γυναίκες της ομάδας, λέγοντας: «Υπάρχουν δύο γυναίκες, χαζές όπως αυτές, γιατί ούτε η Ηλιάνα είναι σπουδαία, ούτε η Μπέττυ…». Οι ατάκες αυτές άφησαν άφωνη τη Φαίη Σκορδά, η οποία δεν έκρυψε την έκπληξή της. «Παθαίνω σοκ κάθε φορά, έχω παγώσει», σχολίασε εμφανώς αιφνιδιασμένη, με τον επιχειρηματία φυσικά να ξεκαθαρίζει ότι αστειεύεται.

Ο Λάκης Γαβαλάς συνέχισε, περιγράφοντας τη δική του οπτική για το μέλλον του GNTM και τη μόδα γενικότερα: «Θα είναι νομίζω ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη μόδα. Πρέπει να φέρεις τη νέα πνοή της μόδας. Θέλω το γυναικωτό αγόρι, που το κάνουμε πιο straight και το straight που γίνεται πιο γυναικωτό. Αυτό λέγεται εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Το κορίτσι δεν πρέπει πια να έχει μεγάλο στήθος και πωπό. Αν έχουν, να πάρουν τις Kardashian και να κάνουν μια επίδειξη, που είναι όλες από το Κατάκολο. Δεν θέλουμε ακρωτήρια, αλλά παραλίες», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα της συμπερίληψης, λέγοντας πως το συγκεκριμένο κομμάτι «ανήκει στο παρελθόν». «Είναι σκληρό. Τώρα το επόμενο είναι αφαιρέσεις στήθους, γλουτών, βλεφαρίδων… Χωρίς πολλά filler, κορίτσια σαν την Κέιτ Μος. Άλλο το Next Top Model κι άλλο η κοπέλα που θα κάνει καταλόγους. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς.

Όσο για τις δηλώσεις του για την Μαρίνα Σταυράκη και τις «μαϊμού» τσάντες της, είπε: «Είπα ένα αστείο, επειδή η ίδια έχει πει, ότι έχει ψεύτικες τσάντες. Το να κρατάς τσάντες “μαϊμούδες”, δεν είναι ωραίο πράγμα, ειδικά μεγάλων εταιρειών». Στη συνέχεια ανέφερε πως η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε με μία κριτική του, με τον ίδιο να απαντά πως έκρινε το ρούχο. «Όταν μία καλλιτέχνιδα θέλει να είναι fashion icon, πρέπει να δέχεται την κριτική. Η Άννα Βίσση είναι μία ερμηνεύτρια τρομερή, έχει μία εκθαμβωτική προσωπικότητα. Ήταν όμως αδικημένο το look».

Τέλος, για την περίφημη δήλωσή του σχετικά με τη σύνταξή του, είπε: «Αυτά τα λεφτά που θα έπαιρνα θα τα έδινα σε ένα φιλόπτωχο ταμείο, όμως αυτό δεν γράφτηκε ποτέ».