Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με πολύ μικρές απώλειες καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Ν.Δ εμφανίζει απώλειες της τάξης του 1.5% σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου και βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 31.2% ( τον Μάρτιο 32.7%).

Απέχει έτσι 16.8% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζει άνοδο κατά 1.2% και βρίσκεται στο 14.4% από 13.2% τον Μάρτιο).

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9.4% ( 9.2%). Ακολουθούν η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 8.2% εμφανίζοντας πτώση κατά 1.2% ( 9.6% τον Μάρτιο), το Κ.Κ.Ε με σταθερές τις δυνάμεις του στο 7.8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.3% ( 4.7%) , η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4.3% ( 4.9%) , το ΜΕΡΑ 25 με 2.8% ( 2.9%), η ΝΙΚΗ με 1.7% ( 1.9%) , οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ με 1.1% ( 1.7%), ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.1% ( 1.5%) και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ σταθερά στο 1%.

Σημειώνεται ξεχωριστά ότι το Άλλο κόμμα εμφανίζεται με σημαντική άνοδο στο 12.6% από 8.8%, που βασικά οφείλεται ότι σ΄αυτό « στεγάζεται» προσωρινά τμήμα όσων βλέπουν προς τα δύο νέα κόμματα Τσιπρα, Καρυστιανού ,η ίδρυση των οποίων αναμένεται μέσα στον μήνα.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι επιδόσεις είναι: Ν.Δ 25.5%, ΠΑΣΟΚ 11.7%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7.7%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6.7%, Κ.Κ.Ε 6.3%, ΣΥΡΙΖΑ 3.5%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3.5%, ΜΕΡΑ 25 2.3%, ΝΙΚΗ 1.4%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 0.9%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0.8%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 10.3% και Αναποφάσιστοι 18.4%. Επισημαίνεται ότι συνολικά η γκρίζα ζώνη βρίσκεται στο 21.5% και σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό του άλλου κόμματος προμηνύει σημαντικές αλλαγές σε πρώτη φάση με την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων

Τονιζεται δε, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο κατανομής των αναποφασίστων, ότιλόγω του ανεβάσματος του πολιτικού κλίματος και τις έντονες αντιπαραθέσεις, το 38% των αναποφασίστων απαντούσε πια στην ερώτηση « σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά για να ψηφίσεις » και το 18% δήλωνε ως πιο πιθανό να επιλέξει αποχή. Έτσι το 56% των αναποφασίστων κατανεμήθηκε με βάση τις δικές τους απαντήσεις και το υπόλοιπο αναλογικά με βάση την τάση που εμφανιζόταν ανάμεσα σε όσους δήλωναν ποιο κόμμα θα ψηφίσουν.

Το 31.5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά συνολικά την μέχρι τώρα θητεία της Κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη , με το 66.2% να την αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός σε ερώτηση « ποιον από τους πολιτικούς ηγέτες θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό» με ανοικτή απάντηση, προηγείται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.9% , εμφανίζεται δεύτερος ο Α. Τσίπρας και ακολουθούν οι Κ. Βελόπουλος με 6%, Ν. Ανδρουλάκης και Ζ. Κωνσταντοπούλου με 5.8% , Μαρία Καρυστιανού με 5.1%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2.3% , Δ. Κουτσούμπας 2% κ.λ.π Ο κανένας βρίσκεται στο 23.4%.

Το 54,4% πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές

Στην Παράσταση νίκης φαίνεται το 54.4% να πιστεύει ότι στις επόμενες Βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Ν.Δ. Το 20.8% δεν απαντά , το 6.7% απαντά άλλο κόμμα , το 5.6% ΠΑΣΟΚ το 4.3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ , το 3% ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ κ.λπ . Ταυτόχρονα , το 49.9% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να εξασφαλίσει τρίτη θητεία ο Κ. Μητσοτάκης και η Ν.Δ , με το 46.7% να απαντά λίγο και καθόλου( καθόλου το 21.8%.

Για τα νέα κόμματα

Για το κόμμα Τσίπρα : Το 19.1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει , το 11.5% λίγο και το 65.9% καθόλου. Φαίνεται να υπάρχει μία αύξηση στην δυνητική ψήφο κατά 4.3% σε σχέση με τον Μάρτιο και μία μείωση κατά 5.5% όσων δηλώνουν καθόλου πιθανό.

Για το κόμμα Καρυστιανού: Υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με τον Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μία μείωση δέκα μονάδων τον Μάρτιο σε σχέση τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει δηλώνει το 21.1% ( 21.3% τον Μάρτιο).

Στην έρευνα μετρήθηκε και η δυνητική ψήφος ενός πιθανού κόμματος Α. Σαμαρά. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν δηλώνει το 9.1% ( 10% τον Μάρτιο).

Οι υπόλοιποι πίνακες της δημοσκόπησης της Opinion Poll