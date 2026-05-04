Η ρωσική παρουσία στην Ουκρανία υποχώρησε κατά 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, εξέλιξη που δεν είχε σημειωθεί από την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023. Τα στοιχεία προέρχονται από ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει δεδομένων του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου ευρείας κλίμακας, οι μάχες παραμένουν σφοδρές σε όλο το μέτωπο. Οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν ουσιαστικά παγώσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η Μόσχα πρότεινε πρόσφατα μια σύντομη εκεχειρία για τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου, ημέρα κατά την οποία η Ρωσία τιμά τη νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το Κίεβο, ωστόσο, ζητεί παρατεταμένη εκεχειρία για να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις, κάτι που το Κρεμλίνο απορρίπτει.

Σύμφωνα με το ISW, η υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων δεν είναι συνολική. Ρώσοι στρατιωτικοί εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις στα τρία τέταρτα των περιοχών όπου η Ουκρανία έχει ανακτήσει έδαφος.

Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να στέλνει μικρές ομάδες στρατιωτών σε τμήματα του μετώπου, τα οποία αποτελούν μεταβαλλόμενες ζώνες πλάτους χιλιομέτρων. Οι περιοχές αυτές πλήττονται συχνά από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ οι στρατιώτες κρύβονται εκεί για να διευκολύνουν την προώθηση μεγαλύτερων μονάδων.

Οι επιχειρήσεις αυτές, που πραγματοποιούνται σε περιοχές χωρίς πλήρη ρωσικό έλεγχο, δεν περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις για τα κατεχόμενα εδάφη.

Το ISW αναφέρει ότι το Κίεβο έχει καταφέρει να επιβραδύνει τη ρωσική προέλαση από τον Δεκέμβριο του 2025, με τις ρωσικές δυνάμεις να μην καταγράφουν σχεδόν καμία πρόοδο τον Μάρτιο (23 km²).

«Οι ουκρανικές χερσαίες αντεπιθέσεις και τα πλήγματα μέσης εμβέλειας, ο αποκλεισμός της χρήσης από ρωσικές δυνάμεις των τερματικών Starlink στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2026, και η καταστολή του Telegram από το Κρεμλίνο επιδείνωσαν τα υφιστάμενα προβλήματα στις τάξεις του ρωσικού στρατού», αναφέρει το ινστιτούτο.

Επισημαίνεται επίσης η πιθανή επίδραση των «εποχιακών τάσεων», καθώς το λιώσιμο των πάγων και οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των στρατευμάτων.

Περιορισμένα ουκρανικά κέρδη στο πεδίο

Τον Απρίλιο, χωρίς να σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να προωθηθεί σε διάφορα σημεία της γραμμής του μετώπου: περίπου 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε καθεμία από τις περιοχές Ζαπορίζια, Χαρκόβου και Ντονέτσκ. Παράλληλα, η Ρωσία κατέλαβε μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα ανατολικά του Κραματόρσκ.

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τις προωθήσεις που δηλώνει η ρωσική πλευρά, τις οποίες ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει το ISW, το οποίο συνεργάζεται με το Critical Threats Project, βραχίονα του American Enterprise Institute (AEI), ενός αμερικανικού think tank που ειδικεύεται στη μελέτη συγκρούσεων.

Αν και τα ουκρανικά κέρδη του Απριλίου είναι τα πρώτα εδώ και δυόμιση χρόνια, παραμένουν περιορισμένα: 120 km² αντιστοιχούν μόλις στο 0,02% του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει λίγο πάνω από το 19% της Ουκρανίας, εκ των οποίων το 7% αφορά την Κριμαία και τις περιοχές του Ντονμπάς που τελούσαν υπό ρωσικό ή φιλορωσικό έλεγχο πριν από τον Φεβρουάριο του 2022. Το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής προέλασης καταγράφηκε στις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.