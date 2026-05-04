Σαφείς αιχμές κατά του Χάρη Καστανίδη που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ εκτόξευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Alpha. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «πρόκειται για ένα πρόσωπο που διέγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».

Απαντώντας στην κριτική που ασκεί ο κ. Καστανίδης, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε πως «Πριν από έναν μήνα, πήραμε μια απόφαση, σχεδόν με ομοφωνία, γιατί ήταν πάνω από 5000 σύνεδροι. Για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες.»

«Και το κάναμε αυτό και για τον κ. Καστανίδη. Και αφορά πάρα πολλούς, αφορά κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής, αφορά πάρα πολλά στελέχη. Προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα προεδριλίκια», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε «δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Δεν είναι δική μου απόφαση, είναι απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο κ. Καστανίδης, ήρθε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ».

Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια είχε επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη, γι αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση προς το ΠΑΣΟΚ και τις ηγεσίες του νομίζω είναι συνεπής», είπε καταλήγοντας.