Αργά το βράδυ της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με τους νεκρούς από χανταϊό, το οποίο αγκυροβόλησε στο Πράσινο Ακρωτήρι, υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης.

Σοβαρή υγειονομική κρίση αντιμετωπίζει το κρουαζιερόπλοιο m/v Hondius της Oceanwide Expeditions, το οποίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου με δεκάδες επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες. Οι αρχές και η εταιρεία βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, καθώς έχουν καταγραφεί πολλαπλά περιστατικά θανάτων και σοβαρής ασθένειας, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με λοίμωξη από χανταϊό (hantavirus).

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τον ακριβή αριθμό των επιβάτων του πλοίου, καθώς επίσης και τις εθνικότητες αυτών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Oceanwide Expeditions εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση στο πλοίο m/v Hondius, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ένα σύντομο χρονολόγιο της ιατρικής κατάστασης στο πλοίο m/v Hondius έχει ως εξής:

Στις 11 Απριλίου, ένας επιβάτης πέθανε στο πλοίο. Η αιτία θανάτου δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί επί του πλοίου. Στις 24 Απριλίου, η σορός του επιβάτη αποβιβάστηκε στο νησί Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη μεταφορά επαναπατρισμού.

Στις 27 Απριλίου, η Oceanwide Expeditions ενημερώθηκε ότι η σύζυγος είχε αρρωστήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής και στη συνέχεια απεβίωσε. Και οι δύο επιβάτες ήταν Ολλανδοί υπήκοοι. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο αυτοί θάνατοι συνδέονται με την τρέχουσα ιατρική κατάσταση στο πλοίο.

Στις 27 Απριλίου, ένας ακόμη επιβάτης ασθένησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική. Το άτομο αυτό νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο επιβάτης είναι βρετανικής υπηκοότητας. Σε αυτόν τον ασθενή έχει ταυτοποιηθεί παραλλαγή του ιού hantavirus.

Στις 2 Μαΐου, ένας ακόμη επιβάτης στο πλοίο απεβίωσε. Η αιτία δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο επιβάτης ήταν γερμανικής υπηκοότητας.

Επιπλέον, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μέλη πληρώματος στο πλοίο με οξέα αναπνευστικά συμπτώματα, ένα ήπιο και ένα σοβαρό. Και τα δύο χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα. Τα μέλη αυτά είναι βρετανικής και ολλανδικής υπηκοότητας. Προς το παρόν, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα με συμπτώματα.

Ο ιός hantavirus δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής στα δύο άτομα που παραμένουν στο πλοίο και χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Επίσης δεν έχει αποδειχθεί ότι ο ιός σχετίζεται με τους τρεις θανάτους που συνδέονται με αυτό το ταξίδι. Η ακριβής αιτία και οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση διερευνώνται. Επομένως, το μόνο επιβεβαιωμένο κρούσμα hantavirus είναι ο επιβάτης που μεταφέρθηκε αεροπορικώς και νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα, που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Η αποβίβαση επιβατών, η ιατρική εκκένωση και ο ιατρικός έλεγχος απαιτούν άδεια και συντονισμό με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν επισκεφθεί το πλοίο και έχουν αξιολογήσει την κατάσταση. Η ιατρική μεταφορά των δύο ασθενών στο πλοίο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Η Oceanwide Expeditions συνεργάζεται στενά με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ (WHO), του RIVM, των αρμόδιων πρεσβειών και του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, γίνονται προετοιμασίες για πιθανή ιατρική επαναπατρισμό και επόμενα βήματα. Εξετάζεται η επιλογή συνέχισης προς Λας Πάλμας ή Τενερίφη ως πύλες αποβίβασης, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ιατρικοί έλεγχοι και διαχείριση.

Στο πλοίο εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης. Όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν υποστήριξη.

Η Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε στενή επαφή με τα άμεσα εμπλεκόμενα άτομα και τις οικογένειές τους και παρέχει υποστήριξη όπου είναι δυνατόν.

Κατανοούμε το σημαντικό ενδιαφέρον και την ανησυχία και θα κοινοποιήσουμε νέες πληροφορίες μόλις επιβεβαιωθούν.

Οι εθνικότητες επιβατών και πληρώματος είναι οι εξής: