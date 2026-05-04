Το άγραφο δίκαιο των πειρατών και των κουρσάρων τον 17ο αιώνα, όριζε ότι πέρα από έναν συγκεκριμένο παράλληλο, οι νόμοι της στεριάς και οι διπλωματικές συνθήκες παύουν να ισχύουν.

Σε εκείνη τη γραμμή, η ειρήνη έδινε τη θέση της στην ωμή βία, καθιστώντας τον ωκεανό μια ζώνη απόλυτης αυθαιρεσίας όπου επικρατούσε μόνο το δίκαιο του ισχυρότερου.

Έτσι συμφωνήθηκε το «No peace beyond the line» μια ιστορική κατάρα που σήμερα η Τεχεράνη ανασταίνει στον 24ο Παράλληλο».

Στον παγκόσμιο χάρτη της ναυσιπλοΐας, ο 24ος Παράλληλος είναι μια απλή γεωγραφική συντεταγμένη. Στο πεδίο των επιχειρήσεων του Περσικού Κόλπου, όμως, αποτελεί το «σημείο χωρίς επιστροφή».

Διαβάστε ακόμα: Η Ναυμαχία του Ορμούζ: Πού μεταφέρεται ο πόλεμος και πώς ένα βυθισμένο πλοίο μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο μπλακάουτ

Η Τεχεράνη διαμήνυσε σήμερα πως η «στρατηγική υπομονή» της εξαντλείται ακριβώς πάνω σε αυτή την αόρατη γραμμή, μετατρέποντας το κατώφλι των Στενών του Ορμούζ σε μια ζώνη όπου η διπλωματία παύει να υφίσταται και ο λόγος περνά στα όπλα.

Το σπάσιμο της εκεχειρίας

Το απόγευμα της Δευτέρας η αεράμυνα των Εμιράτων τέθηκε σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, αναχαιτίζοντας στόχους πάνω από τον εναέριο χώρο της Φουτζέιρα — ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως.

Η επίθεση αυτή αποτελεί το «τελεσίγραφο» της Τεχεράνης προς τους γείτονές της: Οποιοδήποτε κράτος παρέχει διευκολύνσεις ή φιλοξενεί δυνάμεις της αμερικανικής επιχείρησης Ελευθερία (Project Freedom) βορειότερα του 24ου Παραλλήλου, μετατρέπεται αυτόματα σε ενεργό πεδίο μάχης.

Κατά ορισμένους, η επιλογή της Φουτζέιρα δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί το μοναδικό λιμάνι των Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν που παρακάμπτει το Ορμούζ.

Υπήρξαν αναφορές ότι χτυπήθηκαν πλοία στα ανοιχτά των Εμιράτων.

Πλήττοντάς το, το Ιράν διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει καμία «έξοδο κινδύνου» για το πετρέλαιο της Δύσης.

Η αναφορά των Ιρανών διοικητών στον 24ο Παράλληλο δεν είναι τυχαία.

Η συγκεκριμένη γραμμή τέμνει την Αραβική Χερσόνησο και βγαίνει στον Κόλπο του Ομάν, λειτουργώντας ως η «πόρτα» που οδηγεί στο στενότερο πέρασμα του κόσμου.

Για το Ιράν, οτιδήποτε βρίσκεται βόρεια αυτής της γραμμής θεωρείται «ζωτικός χώρος» και οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική παρουσία εκεί εκλαμβάνεται ως άμεση απειλή για την εθνική του κυριαρχία.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ – 15.000 στρατιώτες και 100 αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή

Είναι το γεωγραφικό όριο που χωρίζει τα διεθνή ύδατα από την «ποντικοπαγίδα» του Ορμούζ, εκεί όπου το πλάτος της θάλασσας περιορίζεται στα 33 μόλις χιλιόμετρα.

Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες ώρες, όταν το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την εκτόξευση προειδοποιητικών πυρών—συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και drones—εναντίον αμερικανικών αντιτορπιλικών που επιχείρησαν να πλεύσουν βόρεια του 24ου Παραλλήλου.

Αντεπίθεση των ΗΠΑ

Μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων, ο στρατός των ΗΠΑ ανέφερε ότι ανατίναξε έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση από αμερικανικά ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk.

Η Ουάσινγκτον, μέσω της επιχείρησης «Project Freedom», προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να δημιουργήσει ασπίδα για εκατοντάδες εγκλωβισμένα τάνκερ προς την έξοδο.

Όμως, η Τεχεράνη είναι σαφής: «Πέρα από αυτή τη γραμμή, δεν υπάρχει ειρήνη».

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, λέγοντας ότι το Ιράν έχει αναπτύξει «πυραύλους κρουζ και μαχητικά drones».

«Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, με τη μυστικότητα της σιγής ραντάρ, φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα Στενά του Ορμούζ· αλλά η απάντησή μας ήταν πυρ», ανέφερε ο Χαταμί σε ανάρτησή του στο X.

Πρόσθεσε ότι «πύραυλοι κρουζ και μαχητικά drones απογειώθηκαν», περιγράφοντας την περιφερειακή ασφάλεια ως μια μη διαπραγματεύσιμη ιρανική προτεραιότητα.