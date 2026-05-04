Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, όπως ενημέρωσε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκονται στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, όπου ενεπλάκησαν αστυνομικοί, στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον. Ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η κατάστασή του παραμένει για την ώρα άγνωστη», αναφέρει η ενημέρωση της Μυστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο ανέφεραν πως για προληπτικούς λόγους τους ζητήθηκε να συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Τύπου, έως ότου διαπιστωθεί εάν υφίσταται απειλή για την προεδρική κατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας τους ενημέρωσαν πως μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

H φρουρά αμέσως έθεσε το συγκρότημα σε κατάσταση lockdown για προληπτικούς λόγους. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τόσο του ίδιου όσο και του προσωπικού και των αξιωματούχων που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους εκπροσώπους του Τύπου από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Οι αρχές έχουν εξουδετερώσει ένα άτομο. Δεν είναι σαφές αν ο δράστης των πυροβολισμών είχε στόχο να χτυπήσει στον Λευκό Οίκο ή το περιστατικό είναι άσχετο. Ο συναγερμός ήρθη μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος.