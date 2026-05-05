Η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία Maersk ανακοίνωσε ότι το πλοίο «Alliance Fairfax», ένα αμερικανικής σημαίας πλοίο μεταφοράς οχημάτων, αποχώρησε από τον Περσικό Κόλπο αφού συνοδεύτηκε μέσω των Στενών του Ορμούζ από τον αμερικανικό στρατό.

Η Maersk διευκρίνισε, ότι η διέλευση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Το πλοίο εγκαταλείπει την περιοχή, όπου εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένα εκατοντάδες άλλα σκάφη και χιλιάδες ναυτικοί, μετά το κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού από το Ιράν.