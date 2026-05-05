Ένα ασυνήθιστα ψυχρό επεισόδιο εκδηλώθηκε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς 2026, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Όπως σημειώνει το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, καθώς έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν (ενδεικτικά το 1963, 1987, 1989,1995 και 2020), η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών του Αστεροσκοπείου, Κώστα Λαγουβάρδο οι αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. «Οι θερμοκρασίες που είδαμε σε πολλές περιοχές, αλλά και στην Αθήνα, είναι 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το «φαινόμενο» της Πάρνηθας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι καταγράφηκε χιονόστρωση στην Πάρνηθα στις 2–3 Μαΐου 2026. Η παρουσία χιονιού στην Αττική κατά την έναρξη του Μαΐου αποτελεί σπάνιο γεγονός και διαφοροποιεί σημαντικά το συγκεκριμένο επεισόδιο από αντίστοιχα του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τελευταία φορά που η Πάρνηθα ήταν καλυμμένη με χιόνι στις αρχές Μαΐου ήταν το 1987, μετά από χιονόπτωση στα τέλη Απριλίου. Η πιο όψιμη καταγεγραμμένη χιονόπτωση στην Πάρνηθα εντοπίζεται στις 25 Μαΐου 1911, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα του Meteo:

Η θερμοκρασία στο Θησείο

Παράλληλα με τις χιονοπτώσεις, καταγράφηκαν και ιδιαίτερα χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες για την εποχή. Στον σταθμό του Θησείου, η μέγιστη θερμοκρασία στις 2 Μαΐου 2026 δεν ξεπέρασε τους 15.2°C, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα (μέση μέγιστη θερμοκρασία Μαΐου 24 °C).

Η σύγκριση με τις χαμηλότερες καταγεγραμμένες μέγιστες θερμοκρασίες προηγούμενων ετών, όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα, δείχνει ότι το επεισόδιο του 2026 συγκαταλέγεται στις ψυχρότερες αρχές Μαΐου των τελευταίων δεκαετιών, επιβεβαιώνοντας τον εξαιρετικά ασυνήθιστο χαρακτήρα του επεισοδίου για την εποχή.

Τι κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί

Το Σάββατο 2 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία 24ώρου στο Θησείο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890. «Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών (….) Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή» δήλωσε στο ΕΡΤnews η Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ειδικότερα, η μέση θερμοκρασία 24ώρου την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις τέσσερις χαμηλότερες τα τελευταία 135 χρόνια στην Αθήνα. Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 1944, με μέση θερμοκρασία 12,1 βαθμούς Κελσίου και ακολουθούν η Πρωτομαγιά του 1987 και 1988 με μέση θερμοκρασία 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Η μέση θερμοκρασία 24ωρου στις 2 Μαΐου ήταν 12,3 βαθμοί Κελσίου, η δεύτερη χαμηλότερη από το 1890 για τη συγκεκριμένη ημέρα, ύστερα από τη θερμοκρασία που καταγράφηκε στις 2/5/1944 που ήταν 11,4 βαθμοί Κελσίου.

Από τη Δευτέρα (04/05) η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.