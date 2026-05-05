Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινωνία της Κρήτης την υπόθεση στην Αμμουδάρα, όπου ένας 20χρονος έπεσε νεκρός από εν ψυχρώ πυροβολισμούς.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να δεχόταν απειλές εδώ και καιρό από τον άνδρα που κατηγορείται για το έγκλημα και είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον καταγγείλει με μήνυση.

Ο 54χρονος, που είχε βιώσει την απώλεια του γιου του σε τροχαίο το 2023, φέρεται να έστησε ενέδρα στο θύμα, να τον πυροβόλησε επανειλημμένα και στη συνέχεια να εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές, ομολογώντας την πράξη του.

Σοκ προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το ΚΡΗΤΗ TV αποτυπώνει τους συνεχόμενους πυροβολισμούς.

Το έγκλημα έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα. Ο δράστης, ηλικίας 54 ετών, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, στον 20χρονο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και προσπάθησε να διαφύγει, αρχίζοντας να τρέχει. Ο 54χρονος τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο που είχε γίνει το 2023.

Ωστόσο, ο δράστης έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε πισώπλατα τέσσερις φορές τον νεαρό, ηλικίας περίπου 20 ετών, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε πριν από λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Αυτό είναι το οπλό με το οποίο οχρονος σκότωσε τον 20χρονο

Το τροχαίο το 2023

Ήταν Νοέμβριος του 2023, όταν ο 17χρονος γιος του 54χρονου, σήμερα, δράστη, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Ο ανήλικος, που επέβαινε σε όχημα με οδηγό το σημερινό θύμα, είχε τραυματιστεί βαριά όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Ο ανήλικος είχε δώσει τότε μάχη επί 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, ωστόσο, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε.

Τον είχε απειλήσει ξανά με όπλο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του, ενώ μετά το τροχαίο, είχε είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε απειλήσει με όπλο τον ίδιο νεαρό.