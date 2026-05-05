«Τρία χρόνια μετά δέχτηκα συγγνώμη από πασίγνωστη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης», αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης μιλώντας στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το «AnesTea the Podcast». Όταν ρωτήθηκε από ποια, απάντησε: «Τη Νάταλία τη Γερμανού». Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Τρία χρόνια εγώ τώρα με ρωτάς τι έχω περάσει όμως; Μέχρι να φτάσουμε να διαβάσω το μήνυμα;».

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αναφέρθηκε στην περίοδο του έντονου cancel που δέχτηκε στα social media, μετά την τοποθέτησή του υπέρ του Δημήτρη Φιντιρίκου. Όπως εξήγησε, είχε βγει τότε να πει ότι ο Φιντιρίκος δεν βρισκόταν στο σημείο όπου φερόταν να εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα, αλλά στο Αμπού Ντάμπι.

«Βγήκα γιατί μου στέλνανε “σου εύχομαι καρκίνο στο παιδί σου, να πεθάνει η μάνα σου”», είπε, περιγράφοντας την ένταση των μηνυμάτων που δεχόταν. Ο ίδιος τόνισε: «Εγώ βγήκα να πω το αυτονόητο. Μη με βρίζετε. Μη μου εύχεστε καρκίνο στο παιδί μου».

Μιλώντας για τις επιπτώσεις εκείνης της περιόδου, ήταν αποκαλυπτικός: «Ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου». Όπως είπε, δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι, ένιωθε ότι όλοι τον κοιτούν και τον κρίνουν, ενώ η πίεση επηρέασε έντονα την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

«Έβαλα πάλι πάρα πολλά κιλά. Αϋπνίες, εφιάλτες… Απομακρύνθηκα από το παιδί μου. Απομακρύνθηκα από τη γυναίκα μου. Κλάμα, πολύ φαΐ, εσωστρέφεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πιο σκληρή του αποκάλυψη αφορούσε τον γιο του: «Έχασες ενάμισι χρόνο το παιδί σου, που είναι λες και έχω πάθει μπλακάουτ, δε θυμάμαι πολλά πράγματα. Δε θυμάμαι τον Κωνσταντίνο βρέφος».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι από τότε του έχει μείνει έντονη φοβία: «Μου έχει μείνει μανία να διαβάζω σχόλια» και «μου έχει μείνει φοβία ότι πάντα κάτι γίνεται».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του υπόλογο για άλλους ανθρώπους, λέγοντας: «Δεν είμαι όμως υπόλογος για τον Ηλία» και συμπληρώνοντας: «Το ότι εγώ μπορεί τώρα να σου λέω αρλούμπες και να μάθεις ότι έχω κάνει δέκα δολοφονίες, δεν είσαι εσύ υπόλογος για μένα».

