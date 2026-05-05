Ο Bad Bunny απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να προκαλέσει εντύπωση μέσα από τη , εμφανιζόμενος στο φετινό Met Gala με ένα look που συζητήθηκε έντονα.

Ο τραγουδιστής, γνωστός για το στυλ του που συχνά κινείται σε πιο gender-fluid κατευθύνσεις, επέλεξε να παρουσιαστεί στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας ως μια «γηραιότερη» εκδοχή του εαυτού του.

Στα 32 του χρόνια, ο Bad Bunny εμφανίστηκε αγνώριστος, δείχνοντας 50 χρόνια μεγαλύτερος, με γκρίζα μαλλιά, πυκνά γένια και εντυπωσιακό προσθετικό μακιγιάζ, δημιουργία του καλλιτέχνη Mike Marino. Ο Marino είναι γνωστός για τις θεαματικές μεταμορφώσεις της Heidi Klum στο Halloween.

Το φετινό θέμα του Met Gala ήταν το «Τέχνη της Ενδυμασίας», με την έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης να εξερευνά τις διαφορετικές μορφές του σώματος στην τέχνη και τη μόδα, συμπεριλαμβανομένου και του «γηρασμένου σώματος».

Ο Bad Bunny στο Met Gala 2026, με θέμα “Costume Art”, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Αντί να επιλέξει ένα κλασικό σμόκιν, ο καλλιτέχνης – του οποίου το πραγματικό του όνομα είναι Benito Antonio Martínez Ocasio – ακολούθησε πιστά το θέμα της βραδιάς, με τη βοήθεια του Marino.

Ο Bad Bunny σχεδίασε το μαύρο του σμόκιν σε συνεργασία με τη Zara, αποτίοντας φόρο τιμής στο εμβληματικό φόρεμα «Bustle» του Charles James, που εκτίθεται στο μουσείο. Το look ολοκληρώθηκε με ένα υπερμεγέθες φιόγκο και ένα μαύρο μπαστούνι, το οποίο χρησιμοποίησε και στο περπάτημά του, ενσαρκώνοντας πλήρως τον ρόλο του.

«Δώστε του ένα Όσκαρ»

Οι χρήστες των social media εντυπωσιάστηκαν από τη μεταμόρφωση του τραγουδιστή. Ένας σχολίασε στο X: «Αδελφέ, παίζει μέχρι και τον ρόλο του ηλικιωμένου. Δώστε σε αυτόν τον τύπο ένα Όσκαρ.»

Άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Κανείς δεν το κάνει όπως ο Benito. Συγγνώμη!», ενώ κάποιος τρίτος έγραψε: «Οι λεπτομέρειες είναι απίστευτες. Έχει ακόμα και σημάδια ηλικίας στα χέρια του. Συγχαρητήρια στον BB και στον καλλιτέχνη μακιγιάζ που υλοποίησε αυτή τη μεταμφίεση.»