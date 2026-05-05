Την πόρτα της εισαγγελίας του Μιλάνου πέρασε την περασμένη εβδομάδα ο Τζανλούκα Ρόκι. Ο υπεύθυνος ορισμών διαιτησίας της Serie A που βρίσκεται στην «καρδιά» ενός σκανδάλου που παίρνει διαστάσεις στη γειτονική χώρα. Κατηγορείται, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι εκείνος και οι διαιτητές που εμπιστευόταν είχαν βρει έναν τρόπο να… ξεχαρβαλώσουν το VAR παίζοντας «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» προς όφελος των ομάδων που ήθελαν να ευνοήσουν!

Υπάρχει μάλιστα ένα βίντεο από τον Μάρτη του 2025 και το δωμάτιο VAR μιας παρτίδας Ουντινέζε – Πάρμα που θεωρείται ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο. Σε αυτό φαίνεται ο VARίστας Ντανιέλε Πατέρνα αρχικά να ελέγχει ένα χέρι σε περιοχή και να λέει πως δεν υπάρχει παράβαση, αλλά στη συνέχεια να αλλάζει την απόφασή του με έναν παράξενο τρόπο. Γύρισε το κεφάλι του, κάτι του ψιθύρισαν και εκείνος απάντησε κουνώντας σιωπηλά τα χείλη. «Υπάρχει κάτι, είναι πέναλτι. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις στο βίντεο», άλλαξε την απόφασή του.

Τι σχέση όμως μπορεί να έχουν όλα τα παραπάνω με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού; Ισως καμία. Εχει ενδιαφέρον όμως ποιος ήταν ο διαιτητής που καθόταν δίπλα στον Πατέρνα σαν A-VAR εκείνο το απόγευμα στο Λισόνε. Οπως και ποιος ήταν ο διαιτητής εκείνου του ματς.

Ποιοι χρεώνονται ως «συνεργείο» σε αυτή την ιστορία. Διότι Α-VAR ήταν ο Σιμόνε Σότσα, ο διαιτητής του προχθεσινού ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός! Και διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο ο Φάμπιο Μαρέσκα. Ο διαιτητής του ημιτελούς Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Οκτώβρη του 2023 στο ΟΑΚΑ, στο περίφημο «ντέρμπι» του ΟΑΚΑ.

Δεν έχουν καταλάβει ακόμη οι Ερυθρόλευκοι πώς μέτρησε το γκολ του Γερεμέγεφ για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Πώς δεν υποδείχθηκε από τον διαιτητή (Σότσα), τον δεύτερο επόπτη (Φοντάνι) που είχε «πιάτο» τη φάση, αλλά και το δίδυμο στο VAR (Παϊρέτο και Φουρνέου) η προφανής παράβαση.

Ενα μέτρο οφσάιντ ο Μπάμπα Ράχμαν. Πρώτα επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Κωσταντή Τζολάκη. Επειτα «διεκδικεί» την μπάλα για να σκοράρει! Και όμως ο Σότσα και η ομάδα του δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν! Και αυτό το γκολ πιθανότατα άλλαξε την ιστορία του ντέρμπι της Τούμπας. Ο Ολυμπιακός με πέντε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο ίσα που ισοφάρισε ως την ανάπαυλα! Και έπειτα έχασε κιόλας.

Πίσω στον χρόνο; Σε εκείνο το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός του 2023, που διακόπηκε οριστικά και οι Ερυθρόλευκοι όχι μόνο έχασαν το ματς στα χαρτιά αλλά τιμωρήθηκαν και με -1 (φτάνοντας ως το CAS), ο Φάμπιο Μαρέσκα είχε ρόλο πρωταγωνιστικό. Διότι στο φύλλο αγώνα που συνέταξε στο γήπεδο υποστήριξε πάνω – κάτω ότι η οριστική διακοπή οφειλόταν στον Παναθηναϊκό, που αρνούνταν να γυρίσει στο γήπεδο, και στην αργοπορία του.

Δύο μέρες μετά όμως εμφανίστηκε από το πουθενά μια συμπληρωματική έκθεση με την υπογραφή του, από την Ιταλία. Σε αυτή έλεγε ότι το ματς διακόπηκε για τον τραυματισμό του Χουάνκαρ που μάλλον δεν μπορούσε, «seriousness of injury». Και κάπως έτσι τιμωρήθηκαν οι γηπεδούχοι.

Μιλώντας για ιταλούς διαιτητές; Προχθές τρίτωσε. Διότι πριν από τον Σότσα και τον Μαρέσκα ήταν και ο Μάσα. Απρίλης του 2023, στα μισά των playoffs. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο (1-3) με διαιτητή τον Ντάβιντε Μάσα.

Στο 13ο λεπτό ο Βίντα σπρώχνει τον Μπακαμπού στην περιοχή και ο Μάσα αρνείται καταφανέστατο πέναλτι. Στο 38ο λεπτό ο Σιμάνσκι κάνει ένα από τα πιο βίαια μαρκαρίσματα στα ελληνικά γήπεδα στον Ματιέ Βαλμπουενά, φάση – ορισμός της κόκκινης κάρτας, και αντί αυτής ο διαιτητής λέει «παίζετε» προκαλώντας τη δικαιολογημένη οργή των γηπεδούχων! Στο 82ο λεπτό, σε μια μονομαχία του Ρέαμπτσιουκ με τον Βίντα, ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι, με το οποίο η ΑΕΚ θα προηγηθεί 1-2. Δεν θα το έδινε ούτε ο… Βίντα της ΑΕΚ.

Ποιος επέλεξε να στείλει στην Τούμπα προχθές τον Σιμόνε Σότσα γνωρίζοντας ότι ο ιταλός ρέφερι είναι μέρος εκείνης της Ουντινέζε – Πάρμα υπόθεσης που μοιάζει με το σημαντικότερο στοιχείο «κατηγορίας» του αρχιδιαιτητή Ρόκι; Γιατί η ΚΕΔ συνεχίζει να εμπιστεύεται ιταλούς διαιτητές όταν την περασμένη εβδομάδα η χάρη τους έφτασε στην εισαγγελία του Μιλάνου; Προφανώς η καμπάνα χτυπά για τον Στεφάν Λανουά. Ο δικός μας αρχιδιαιτητής όμως εδώ και μερικούς μήνες έχει πάρει… όρκο σιωπής! Αρα ας μην προσδοκά κάποιος σε απαντήσεις.