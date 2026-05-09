Ο Παναιτωλικός πήρε μια σημαντική νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου για την 7η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που κρίθηκε από την αποτελεσματικότητα των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε πολύ δυνατά την αναμέτρηση, δημιουργώντας ευκαιρίες από τα πρώτα λεπτά με τους Πνευμονίδη (2’) και Τσιλούλη (4’), όμως ο Κουτσερένκο κράτησε το μηδέν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 7’ με κοντινό τελείωμα του Τσούμπερ, μετά από ασίστ του Ουκάκι, ενώ στη συνέχεια πίεσαν για δεύτερο γκολ. Μάλιστα, στο 8’ ο Μουτουσαμί σκόραρε, όμως μετά από παρέμβαση του VAR το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Ο Ατρόμητος διατήρησε την υπεροχή στο πρώτο μέρος και έψαξε το 2-0, με τον Παναιτωλικό να δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα και να απειλεί ουσιαστικά μόνο στο 38’ με μακρινό σουτ του Γκράναθ, ενώ μέχρι την ανάπαυλα οι προσπάθειες των Τσιλούλη και Μπάκου δεν βρήκαν στόχο.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι Περιστεριώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μπάκου σε τετ α τετ, όμως στο 51’ ο Παναιτωλικός βρήκε την ισοφάριση. Από λάθος στην άμυνα, ο Σμυρλής έκλεψε και ο Μάτσαν ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση για το 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 62’, όταν μετά από εξέταση του VAR καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού για μαρκάρισμα στον Γκαρσία, με τον Αργεντινό να ευστοχεί και να κάνει το 1-2.

Στη συνέχεια ο Ατρόμητος πίεσε για την ισοφάριση, με κεφαλιά του Άλεξιτς στο 71’ και σουτ στο 88’, όμως ο Κουτσερένκο ήταν σταθερός και κράτησε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους, που πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της παραμονής.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Ουκάκι (78′ Τσαντίλας), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (86′ Αμπαρτζίδης), Ουρόνεν, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (67′ Τζοβάρας), Τσούμπερ, Τσιλούλης (67′ Κίνι), Μπάκου (78′ Φν Βέερτ)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν (46′ Μπουχαλάκης), Σατσιάς (46′ Ματσάν), Λομπάτο (66′ Άλεξιτς), Σμυρλής, Χουάν Γκαρσία (76′ Μπάντζι)