Οι πρώτες εικόνες από τις καταγραφές του σεισμολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην ΟΑΚΑ δείχνουν καθαρά τη διαφορά στη σεισμική «συμπεριφορά» του χώρου πριν και μετά την έναρξη της μεγάλης συναυλίας των Metallica στην Αθήνα.

Στα διαγράμματα waveforms αποτυπώνονται οι δονήσεις που κατέγραψε ο σταθμός:

* λίγο πριν ξεκινήσει το live,

* αλλά και αμέσως μετά την έναρξη της συναυλίας, όταν δεκάδες χιλιάδες θεατές άρχισαν να κινούνται, να χοροπηδούν και να συμμετέχουν ρυθμικά.

Η εικόνα πριν από τη συναυλία

Στην πρώτη καταγραφή, πριν την έναρξη του live, το σήμα εμφανίζεται σχετικά ομαλό, με περιορισμένες διακυμάνσεις και χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.

Οι σεισμικές καταγραφές δείχνουν μικρές μεταβολές, συμβατές με το συνηθισμένο αστικό υπόβαθρο θορύβου της Αθήνας.

Τι άλλαξε με το πρώτο τραγούδι

Η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά μετά την έναρξη της συναυλίας.

Οι τρεις συνιστώσες του σταθμού (οριζόντιες και κατακόρυφη) εμφανίζουν:

* απότομη αύξηση πλάτους,

* συνεχείς παλμούς,

* πολύ πυκνότερη καταγραφή ενέργειας,

* και επαναλαμβανόμενες δονήσεις χαμηλής συχνότητας.

Ιδιαίτερα έντονη εμφανίζεται η κατακόρυφη συνιστώσα (SHZ), κάτι που συνδέεται με τη μαζική κίνηση του κοινού και τα ισχυρά ηχητικά κύματα χαμηλών συχνοτήτων από το στάδιο.

«Σεισμός» από ρυθμό και κόσμο

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε μεγάλες συναυλίες και αθλητικά γεγονότα, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται συγχρονισμένα.

Οι σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν αυτά τα σήματα ως ανθρωπογενείς δονήσεις (anthropogenic seismic noise), δηλαδή τεχνητές δονήσεις που δεν σχετίζονται με τεκτονική δραστηριότητα αλλά με ανθρώπινη δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας.