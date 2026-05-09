Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για «αλαζονεία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει υπερβεί κάθε όριο», προκάλεσε η αήθης επίθεση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, σε εκπομπή του Action24 το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καιρίδης κατηγόρησε τη Νάντια Γιαννακοπούλου, ότι έλεγε ψέματα, απαιτώντας να «παραδεχτεί το λάθος της», να «ζητήσει συγγνώμη» και να «κατεβάσει το βλέμμα», γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή της ίδιας. «Όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη, θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε “Ναι, κύριε Καιρίδη, έχετε δίκιο”», της είπε χαρακτηριστικά.

«Συγγνώμη; Μου είπατε αυτή τη στιγμή να κατεβάσω το βλέμμα; Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης, που επιχαίρει… αντί να μας πει, γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει η κουβέντα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο!», απάντησε. «Χαίρομαι, κύριε Καιρίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης. Δεν σας ταιριάζει, κύριε Καιρίδη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο», απάντησε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του ζητά επίσημες εξηγήσεις από τη ΝΔ. «Το κόμμα, που με ύφος εκατό καρδιναλίων εγκαλεί τους πάντες για τοξικότητα, έχει κάτι να σχολιάσει για τη συμπεριφορά του κ. Καιρίδη απέναντι στη συνάδελφο του βουλευτή, Νάντια Γιαννακοπούλου, όταν στο πλαίσιο τηλεοπτικής αντιπαράθεσης για τον πληθωρισμό, της ζήτησε να κατεβάζει τα μάτια μπροστά του; Αναμένουμε επίσημη τοποθέτηση», αναφέρει.