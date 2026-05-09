Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε χαιρετισμό στην Τελετή Βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όπως είπε, «προσπαθούσα να σκεφτώ πόσα σημαντικά προκύπτουν ως συμπεράσματα από αυτόν τον διαγωνισμό, από αυτή την επιμονή των διοργανωτών στον στόχο».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι μέσα από τέτοιες δράσεις μπορεί να αναδειχθούν οι σχολιαστές, αρθρογράφοι και ρεπόρτερ της επόμενης γενιάς. «Δεν είναι καθόλου λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό», σημείωσε, τονίζοντας επίσης τη σημασία της συνεργασίας μαθητών και καθηγητών, η οποία καλλιεργεί ένα ομαδικό πνεύμα πολύτιμο για όλη τους τη ζωή.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» του υπουργείου Παιδείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι πρόκειται για πιλοτική δράση που εφαρμόζεται ήδη σε 35 σχολεία και, μόλις εγκριθεί η σχετική χρηματοδότηση, θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Η κρίση της παραπληροφόρησης και ο ρόλος της δημοσιογραφίας

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης και της δημοκρατίας μέσα από την εκπαίδευση και τη δημοσιογραφία. «Αυτή η πρωτοβουλία του “Βήματος”, της Alter Ego και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε, δημιουργεί τους πολίτες του αύριο, ενισχύει τη Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της εποχής, με επιπτώσεις όχι μόνο στον πολιτικό διάλογο αλλά και στα εθνικά συμφέροντα. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη συζήτηση γύρω από την ανωνυμία στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, όπως είπε, «όσα μέτρα και να πάρεις, όσες παρεμβάσεις και να κάνεις, εάν δεν επενδύσεις στην κριτική σκέψη, αν δεν επενδύσεις στο επιχείρημα, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα». Υπογράμμισε τη σημασία των εφημερίδων, καθώς φέρουν την υπογραφή και την ευθύνη των συντακτών και εκδοτών τους, προσφέροντας διασταυρωμένη και υπεύθυνη πληροφόρηση.

Ένα προσωπικό μήνυμα στους μαθητές

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μοιράστηκε μια προσωπική του εμπειρία. «Το όνειρό μου, λίγο πριν περάσω στο πανεπιστήμιο, ήταν να γίνω κι εγώ δημοσιογράφος», είπε, περιγράφοντας τη δική του συμμετοχή σε μαθητικές εφημερίδες και το πώς η φοίτηση στη Νομική Σχολή άλλαξε την πορεία του.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, απευθύνθηκε στους μαθητές λέγοντας: «Είτε οι νικητές του σήμερα γίνουν οι δημοσιογράφοι του αύριο είτε όχι, ό,τι έχετε κάνει αυτά τα χρόνια θα είναι μια τεράστια επένδυση που θα σας δικαιώσει στα επόμενα χρόνια της ζωής σας. Καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη».