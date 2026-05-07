Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών μετά την άμεση ανάκληση δύο ιδιαίτερα δημοφιλών αποχρώσεων βερνικιών νυχιών της OPI. Οι ευρωπαϊκές αρχές εντόπισαν στα προϊόντα την απαγορευμένη χημική ουσία TPO (Diphenyl phosphine oxide), η οποία θεωρείται δυνητικά επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία.

Η ανάκληση ενεργοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μη ασφαλή προϊόντα, ύστερα από ελέγχους των ιταλικών αρχών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η συγκεκριμένη ουσία έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πιθανών σοβαρών επιπτώσεων, καθώς συνδέεται με προβλήματα γονιμότητας, κινδύνους για την ανάπτυξη του εμβρύου, αλλά και αλλεργικές αντιδράσεις και δερματικούς ερεθισμούς

Ποια βερνίκια αφορά η ανάκληση

Η ανάκληση αφορά τους τύπους:

BW-B OQMC

BW-G OQMC

BW-R OQMC

BW-W OQMC

BW-Y OQMC

Τα προϊόντα διατίθενται σε συσκευασία των 15 ml και πωλούνταν τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.