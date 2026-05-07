Πρόωρο τέλος είχε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης, καθώς ηττήθηκε στην πρεμιέρα του από τον Τόμας Μάχατς με 2-0 σετ και έμεινε εκτός συνέχειας από τον πρώτο του αγώνα στη διοργάνωση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Έλληνας τενίστας προσπάθησε να βρει ρυθμό μέσα στο παιχνίδι, είχε στιγμές καλής απόδοσης και έδειξε αντίδραση σε αρκετά σημεία, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τη σταθερότητα που απαιτούσαν οι κρίσιμες φάσεις. Ο Μάχατς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Τσιτσιπά και είχε πιο καθαρό παιχνίδι στα καθοριστικά games, παίρνοντας τελικά τη νίκη σε δύο ανταγωνιστικά σετ.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, όμως ο Τσέχος βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και έκανε το 1-0 με 6-4.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε ακόμη πιο ισορροπημένα, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και τον Έλληνα τενίστα να βρίσκει αντίδραση και να οδηγεί την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ.

Εκεί, όμως, ο Μάχατς εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός, πήρε τον έλεγχο από νωρίς και «σφράγισε» τη νίκη με 7-6(4), ολοκληρώνοντας τον αποκλεισμό του Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει να αναζητά σταθερότητα στη φετινή σεζόν, καθώς η συγκεκριμένη ήττα προστίθεται σε μια περίοδο με αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοσή του στα μεγάλα τουρνουά.