Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις (7/5) σε ακόμη ένα τουρνουά 1000 βαθμών, αυτό της Ρώμης. Στον δικό του πρώτο γύρο αντιμετωπίζει τον Τόμας Μάχατς (Νο41).

Οι δύο τενίστες είχαν αναμετρηθεί και στο Αυστραλιανό Όπεν, με τον Τσέχο να επικρατεί με 3-1 σετ. Ο νικητής θα βρει απέναντι του τον Ντάνιηλ Μεντβέντεφ.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

16:00 Τσιτσιπάς – Μάχατς CosmotSport6