Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Μαλακοπής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 49χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός κινούνταν στο ρεύμα προς ανατολικά όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του. Η μηχανή προσέκρουσε διαδοχικά σε πινακίδα και στηθαίο ασφαλείας, πριν ανατραπεί εκτός οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.