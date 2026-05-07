Με ένα ακόμη καυστικό σκίτσο επέστρεψε ο Αρκάς, σχολιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την πολιτική επικαιρότητα και τη διαχρονική παραμονή προσώπων στην εξουσία.

Στο νέο του σκίτσο, που δημοσιεύτηκε στο καθιερωμένο ύφος της «Καλημέρας», απεικονίζεται μια καμένη λάμπα, συνοδευόμενη από τη φράση: «Κάποιοι πολιτικοί είναι σαν τις λάμπες. Καμένοι, αλλά βιδωμένοι γερά».

Με λιτές γραμμές και ένα ιδιαίτερα εύστοχο λογοπαίγνιο, ο σκιτσογράφος σατιρίζει πολιτικά πρόσωπα που – παρά τη φθορά, την κοινωνική δυσαρέσκεια ή την απώλεια αξιοπιστίας – εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις τους.

Ο Αρκάς τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί συχνά την πολιτική σάτιρα για να σχολιάσει πρόσωπα και καταστάσεις της δημόσιας ζωής, μέσα από σκίτσα που προκαλούν συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που στρέφει τα βέλη του προς το πολιτικό σύστημα, καθώς έχει επανειλημμένα δημοσιεύσει σκίτσα με αιχμές για κυβερνήσεις, κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς.

Η πολιτική σάτιρα αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό στοιχείο της δουλειάς του Αρκά, ο οποίος συνεχίζει να παρεμβαίνει στην επικαιρότητα με σκίτσα που συνδυάζουν χιούμορ, ειρωνεία και κοινωνικό σχόλιο.