Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 18:00.

Μετά την παραπάνω ώρα, η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Κατά το διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν αιτήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων από τις 29 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Οι αιτήσεις που παραμένουν σε προσωρινή αποθήκευση θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την πληρωμή.

