Μέχρι τις 8 Μαΐου στις 18:00 έχουν προθεσμία να υποβάλουν την αίτησή τους οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού (Α21), σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων φορέων.

Μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της δεύτερης δόσης. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την τελευταία ημέρα του Μαΐου (31/5).

Η καταβολή αφορά τόσο τους δικαιούχους που υποβάλλουν τώρα την αίτηση, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο για το 2026.

Επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέσω των ιστοσελίδων www.idika.gr ή www.opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το επίδομα χορηγείται σε άτομα που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα πρέπει επίσης να βρίσκονται στη χώρα.

– Έλληνες πολίτες

– Ομογενείς και πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ

– Πρόσφυγες ή άτομα με καθεστώς προστασίας

– Άλλοι αλλοδαποί, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το 2026 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.