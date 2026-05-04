Ας τα πάρουμε από την αρχή, γιατί κοντεύουμε να ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε. Ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, υπέγραψε ως επόπτης της ΕΥΠ τις παρακολουθήσεις «για λόγους εθνικής ασφαλείας» του Κωστή Χατζηδάκη, του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, του Γιώργου Μυλωνάκη και της συζύγου του Τίνας Μεσσαροπούλου, των Γιάννη Ολύμπιου και Θωμά Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού της ΝΔ και συνεργάτη του Χατζηδάκη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, του συνεργάτη του Χατζηδάκη, Νίκου Σιγάλα, του γ.γ. του υπουργείου Χατζηδάκη, Μανώλη Γραφάκου, όπως και της συνεργάτιδας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, Αργυρώς Ξαγοράρη.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ρητώς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον Σεπτέμβριο 2022 πως για ό,τι υπέγραφε, είχε «πάντοτε εποπτεία των λόγων και προσωπική επικοινωνία με τους αξιωματικούς, γνωρίζοντας εκ των έσω» γιατί γινόταν η επισύνδεση. Με απλά ελληνικά, από το πλέον επίσημο βήμα, ο Τζαβέλλας μας ανακοίνωσε ότι ο Χατζηδάκης και ο Μυλωνάκης αποτελούσαν δυνητικό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Ολοι εκείνοι οι πρόθυμοι που αναρωτιόνταν με νόημα «τι να έκανε άραγε ο Ανδρουλάκης και τον άκουγαν», θα ρωτήσουν τον Χατζηδάκη γιατί τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ με πολιτικό προϊστάμενο τον ίδιο τον Μητσοτάκη; Μάλλον όχι. Εξάλλου, στη δυστοπία μας, ακόμη και τα θύματα των υποκλοπών προστατεύουν τους θύτες.

Διότι σκεφτείτε το εξής: ο εισαγγελέας Τζαβέλλας το 2022 είχε κρίνει πως η παρακολούθηση Χατζηδάκη ήταν θέμα εθνικής σημασίας. Συνεπώς τα προϊόντα της παρακολούθησης, οι συνομιλίες του, αφορούσαν σοβαρά εθνικά ζητήματα, κρατικές υποθέσεις. Ο ίδιος εισαγγελέας, όμως, δεν βρήκε άξιο έρευνας το γεγονός ότι τις ίδιες συνομιλίες άκουγαν παράλληλα και άλλοι, μέσω Predator. Και δεν άκουγαν απλώς, αφού το παράνομο λογισμικό έχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στη συσκευή. Εάν, λοιπόν, δεχτούμε ότι αυτά τα δεδομένα εθνικής ασφάλειας κατέληγαν σε ιδιωτικά κέντρα, τότε πρέπει να εξηγηθεί επαρκώς γιατί δεν ιδρώνει το αφτί κανενός. Εάν, πάλι, δεχτούμε ότι οι εντολείς του Predator ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τότε η στάση όλων τους εξηγείται.

Αυτό που δεν συγχωρείται, όμως, είναι η στάση εισαγγελέων. Μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα και πράξεις, όχι μεταφυσικές έννοιες. Αντί να βγάζουν ανακοινώσεις για να μας μαλώνουν οι συνάδελφοί τους, λοιπόν, καλό θα ήταν να προβληματιστούν και να θυμηθούν τους όρκους τους.