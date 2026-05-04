Προβληματισμό προκαλούν στις Αρχές ασφαλείας οι ηλεκτρονικές αγγελίες – σε γνωστές διεθνείς πλατφόρμες πώλησης προσωπικών αντικειμένων – για πώληση πλαστών χαρτονομισμάτων, υποτίθεται για γυρίσματα ταινιών, βιντεοκλίπ, χρήση σε θεατρικές παραστάσεις κι όχι μόνον!

Πρόκειται, όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», για την ελληνική διάσταση διεθνών κυκλωμάτων πώλησης πλαστών ευρώ με πρόσχημα την επίδειξη χαρτονομισμάτων σε κινηματογραφικές συναλλαγές της «μαφίας», σε σκηνογραφίες ληστειών, σε επίδειξη πλούτου σε βίντεο τράπερ κ.λπ.

Μόνο που αυτά τα ψεύτικα ευρώ θα έπρεπε να έχουν ευδιάκριτη σήμανση ότι δεν είναι γνήσια, έτσι ώστε να μην πέφτουν τελικά θύματα παραχαρακτών εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο, σε καθημερινές, βιαστικές συναλλαγές με αγορά μικροαντικειμένων, σε ταξί, σε μικρά καταστήματα κ.λπ., όπου τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συναλλασσομένους δεν γνωρίζει ότι τα λεφτά που κατέχει προορίζονταν κανονικά για… ηθοποιούς και τραγουδιστές!

Κατασχέθηκαν 397 δέματα

Ενδεικτική της σοβαρότητας του προβλήματος είναι και η πανευρωπαϊκή επιχείρηση «Decoy II» της Europol που πραγματοποιήθηκε, προ μερικών εβδομάδων, σε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με στόχο δίκτυα που διακινούσαν πλαστά χαρτονομίσματα – κυρίως μέσω ταχυδρομικών δεμάτων –, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ευρώ κατασκευασμένα ειδικά για τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Στη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 397 δέματα με πάνω από 7 εκατομμύρια πλαστά χαρτονομίσματα και νομίσματα, με τη συνολική «ονομαστική αξία» τους να φτάνει περίπου τα 1,2 δισ. ευρώ. Οπως διαπιστώθηκε, τα χαρτονομίσματα αποστέλλονταν (κυρίως από την Κίνα) σε μικρά πακέτα για να μην εντοπίζονται, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται τα διεθνή δίκτυα παραγωγής και διανομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις σχετικές ηλεκτρονικές καταχωρίσεις που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», διάφοροι ιδιώτες προχωρούν σε ηλεκτρονικές αγγελίες όπου πωλούν εκατοντάδες «εικονικά» τραπεζογραμμάτια κυρίως των 50 ευρώ με τιμή πώλησης 5 έως 10 ευρώ για κάθε πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Ενδεικτική είναι η αγγελία που εντοπίσαμε και η οποία αναφέρει ότι τα 150 ευρώ των «στούντιο» πωλούνται 15 ευρώ, μια τιμή δηλαδή που θεωρείται εξαιρετικά υψηλή εάν η χρήση τους προοριζόταν πραγματικά για ταινίες ή βιντεοκλίπ τραγουδιών.

Τη συγκεκριμένη αγγελία καταχωρίζει κάποιος με το όνομα «Δημήτρης» από την Ηλιούπολη που εμφανίζεται ως φερέγγυος στην παράδοση των προϊόντων του, ενώ πρόσφατα έχουν εμφανιστεί στην Αθήνα και άλλα άτομα που επίσης πωλούν πανομοιότυπα ψεύτικα χαρτονομίσματα «ταινιών». Η διεθνής πλατφόρμα πώλησης προσωπικών αντικειμένων, στην οποία δημοσιεύονται τέτοιες αγγελίες επιτηδείων, τις εντοπίζει και τις αφαιρεί συστηματικά, όμως κάποιες από αυτές επανεμφανίζονται διαρκώς…

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας εντοπίζονται ετησίως 100-200 υποθέσεις παραχάραξης χαρτονομισμάτων, με τον προβληματισμό να εστιάζεται και στα ευρώ κινηματογραφικής και τηλεοπτικής επίδειξης που όμως μπορούν εύκολα να παραπλανήσουν ανυποψίαστους καταναλωτές και εμπόρους. Στο Διαδίκτυο μπορεί εύκολα να εντοπιστούν καταγγελίες χρηστών ότι πωλούνται «fake ευρώ» που μοιάζουν πολύ με αληθινά καθώς δεν έχουν σωστή σήμανση/προειδοποίηση και «μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά».

Στην περίπτωση των αγγελιών του έλληνα ιδιώτη υπάρχει μια σχεδόν «αόρατη» αναγραφή της λέξης «copy» στην άκρη του χαρτονομίσματος και οι νομικοί με τους οποίους μίλησαν «ΤΑ ΝΕΑ» υπογράμμισαν ότι «τέτοιου είδους ενέργειες εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα αδικήματα της απάτης, της παραχάραξης ή και της προπαρασκευής εγκλήματος».

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. τόνισαν πάλι ότι «αυτά τα ψεύτικα χαρτονομίσματα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι εύκολο να αγοραστούν online, συχνά διακινούνται μέσω e-commerce ή social media και εύκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως κανονικά χρήματα αν ο παραλήπτης δεν τα ελέγξει προσεκτικά».